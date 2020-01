Marsilio su dissequestro viadotto Cerrano: “Bene ma non benissimo. Al via monitoraggio del traffico”

Teramo. “La notizia del parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro del viadotto Cerrano, lungo l’autostrada A 14, ci lascia soddisfatti ma solo parzialmente. Il divieto di transito che permane nei confronti dei trasporti eccezionali e dei trasporti di merci pericolose continuerà comunque a gravare sulla Statale 16, causando disagi per i cittadini dei territori attraversati. Nei prossimi giorni monitoreremo il tratto interessato per quantificare il volume di traffico che insisterà sulla viabilità ordinaria. In ogni caso, adesso, passata la fase acuta dell’emergenza, chiederò al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo per affrontare seriamente la questione relativa al corridoio adriatico, a cominciare dal destino dell’autostrada e della Statale 16, senza trascurare la viabilità ferroviaria. E’ importante progettare lo sviluppo del corridoio adriatico insieme alle altre Regioni in rappresentanza dei territori interessati, al fine di definire una strategia adriatica per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti”. Questo il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la notizia del parziale dissequestro del viadotto Cerrano da parte della Procura di Avellino.