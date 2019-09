Martedì si riunisce all’Emiciclo il Consiglio regionale, ecco le interrogazioni e interpellanze all’ordine del giorno

L’Aquila. Il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri ha convocato il Consiglio per martedì 24 settembre, alle 11.30, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. Ad aprire la seduta la discussione dei seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Pettinari su “Realizzazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo”; interrogazione del consigliere Paolucci su “Trasferimento di fondi regionali per S.a.g.a.”; interpellanza a firma del consigliere Pettinari su “Situazione gestionale del servizio elisoccorso presso la sede operativa di Pescara, afferente il sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero nazionale 118 della Regione Abruzzo”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli su “Stato della procedura di Project financing dell’impianto sportivo Le Naiadi di Pescara”; interpellanza del consigliere Stella su “Chiusura ambulatorio veterinario Asl di Colle Torino a Bucchianico (Chieti)”; interpellanza del consigliere Smargiassi su “Immobili Ater di Teramo”; interpellanza a firma del consigliere Taglieri su “Sorveglianza Sanitaria in Azienda Asl 02”; interpellanza del consigliere Paolucci su “Procedure in atto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale”.

Successivamente si discuterà delle iniziative riguardanti gli aumenti dei pedaggi autostradali e la sicurezza dell’infrastruttura e, infine, si procederà all’elezione dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.