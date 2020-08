Mascherina anti Covid: in chiesa Sì nella movida No, anche l’estate abruzzese cade nelle contraddizioni post lockdown

Abruzzo. «Ci hanno detto che l’altra sera qui in piazza a Ovindoli c’è stata confusione e non ci sono stati controlli su chi avesse o meno la mascherina».

«Non lo so, non abbiamo assistito al concerto, noi eravamo a lavoro, nel nostro locale invitiamo chi entra non indossandola a metterla e i clienti sono tutti molto rispettosi».

Inizia con questo “botta e risposta” un giro sull’Altopiano delle Rocche di ieri sera, la sera di Ferragosto, tra locali e villeggianti.

Tanti i turisti di Roma che sono arrivati in Abruzzo per godere di un po’ di fresco lontano dalla confusione e dallo smog della città.

Il proprietario di uno dei pub di Ovindoli intervistato dice le cose chiaramente: «Noi facciamo le cose al meglio se poi in piazza c’è chi non rispetta le regole non sappiamo che dire». In effetti nel suo locale tutto il personale ha la mascherina su, gli occhi rossi e la fronte sudata.

Ad un altro locale di Rocca di Mezzo assistiamo alla scena di una giovane che in un pub si avvicina al tavolo dove sono sedute due donne e un uomo. Hanno la mascherina abbassata sotto il mento e stanno mangiando fritti e bevendo birra. Una delle due donne alla vista della ragazza che si avvicina si rimette subito su sul naso la mascherina e le dice:

Insomma se da un lato gli imprenditori fanno di tutto per cercare di accogliere turisti e avventori nel migliore dei modi, dall’altro c’è tanta gente però a cui di mascherine o non mascherine non interessa davvero nulla.

Una polemica dai toni tipicamente “social” è nata ad esempio a Tagliacozzo, dove l’estate che ogni anno attira migliaia e migliaia di turisti con un Festival di livello che propone musica, arte e spettacolo, quest’anno ha subito dei netti tagli per via delle restrizioni imposte dal governo per ridurre il contagio da Coronavirus.

Si tratta di prescrizioni che spesso limitano di grand lunga gli incassi e che quindi facilmente scoraggiano la macchina amministrativa privata -e qualche volta anche pubblica- che si muove per organizzare grandi eventi.

In questo caso, come in molti altri, a essere chiamato in causa è il primo cittadino o in generale l’amministrazione comunale, quando spesso basterebbe fermarsi un attimo e ragionare sul fatto che basterebbe anche solo un po’ di buon senso.

Fatto sta che i ragazzi che ballano e urlano senza mascherina in piazza dell’Obelisco non sono passati inosservati e sono finiti in una serie di video pubblicati sulla pagina Facebook “Sei di Tagliacozzo se…”.

E da lì fiumi di polemiche e fazioni opposte di commentatori seriali dei social, che si dividono come sempre in “giustificatori” e “accusatori”.

Anche a Pescara la situazione non sembra essere diversa.

Augusto De Sanctis, noto attivista del Pescarese, questa mattina ha lasciato la sua riflessione su quanto stia accadendo nelle piazze e nei locali sulla propria bacheca Facebook:

#covid19 Ieri sera ho fatto un giro sulla riviera in centro. In bici, tra le 23:30 e 00:30. Non andavo dallo scorso anno.

1. Un fiume di gente, distanziamento zero. 5% in mascherina

2. Non bisogna andare certo in Croazia per vedere discoteche o lidi-discoteche con assembramenti.

3. Passate, senza fermarsi, diverse auto delle forze dell’ordine.

Ne deduco:

A)L’ipocrisia di Governo e regioni è insopportabile e i richiami alla responsabilità ridicoli. Costoro non sono stati mai a ballare? Hanno tenuto aperti questi locali per ragioni economiche, privilegiando il PIL alla salute. Non facciano pure gli inutili appelli per indorare la pillola (che dovremo prendere…) alla Speranza.

B)En passant pure i viaggi all’estero sono consentiti. Io ho scelto Molise e Campania interna, con giri in montagna e nei musei, trovando, soprattutto in Campania, severità nel rispetto delle regole, ma sono le leggi a stabilire cosa è legittimo e cosa no. Quindi tu puoi regolarti come credi ma non puoi pretendere la stessa cosa per gli altri. Anche in questo caso se uno se la deve prendere deve mettere nel mirino il Governo (con tanto di ordinanza farlocca sui controlli negli aeroporti).

C)Molti, qui, non rispettano le precauzioni. Qui ce la possiamo prendere con i singoli.

Ricordo che se esistesse l’autocontrollo, la disciplina ecc non avremmo bisogno di semafori, carceri e organizzazione di governo della società a vari livelli.

Nella foto l’ingresso di un locale a Pescara.PS: 650 sono pure pochi per quello che ho visto, eh.