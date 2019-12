Matteo Salvini torna in Abruzzo, il leader della Lega incontrerà i cittadini a Chieti e Pescara

Chieti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Abruzzo domenica e lunedì. Appuntamento al teatro auditorium “Supercinema” di Chieti, alle ore 21 del 22 dicembre, per un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Il 23 dicembre, invece, Salvini, a partire dalle 9 del mattino, dedicherà un’ora alla visita del tradizionale mercato del lunedì in via Pepe, a Pescara: anche qui, ovviamente, incontrerà i cittadini durante la passeggiata.

“Come promesso durante la campagna elettorale per le elezioni regionali che hanno visto trionfare il nostro partito”, dice il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, “Matteo Salvini torna in Abruzzo, tra la gente. Sarà un momento di incontro e confronto, un modo per rinnovare un legame solido con la nostra regione. Un’occasione per fare il punto dell’attività di governo in Regione, ma anche nelle amministrazioni locali a guida Lega. Insieme al nostro leader annunceremo alcuni nuovi ingressi e fisseremo i prossimi, imminenti, obiettivi, con un’attenzione particolare alle amministrative del 2020”.