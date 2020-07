Maurizio Di Giosia è il nuovo dg della Asl di Teramo: darò ai cittadini i migliori servizi sanitari

Teramo. L’assessore Regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il direttore del dipartimento regionale Sanità Claudio D’Amario hanno presentato stamattina alla stampa e alla cittadinanza teramana il nuovo direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia. Di Giosia, invero, è già molto conosciuto, non solo per aver ricoperto fino a pochi giorni fa, il ruolo di direttore amministrativo e generale facente funzioni della Asl, ma anche perché è un uomo del territorio. Per la prima volta, infatti, la Asl si trova ad avere un gf che non solo è nato e vive da sempre in provincia di Teramo, ma una persona che ha sempre lavorato all’interno dell’azienda sanitaria e che, proprio come dipendente, ha scalato tutte le posizioni di carriera, giungendo a ricoprirne il ruolo più elevato.

Un direttore generale che quindi conosce molto bene sia i problemi che le potenzialità della sanità teramana.

“Io ho un unico grande e vero obiettivo”, ha detto Di Giosia, “dare ai cittadini teramani i migliori servizi sanitari possibili, questo è un diritto sancito dalla Costituzione, ed in quanto tale diritto di tutti i cittadini di questo territorio, me compreso. Credo che questo sia un obiettivo difficile e complesso e che rappresenti la sintesi degli obiettivi che la Regione Abruzzo mi ha formalmente assegnato, ma può e deve essere un obiettivo comune a tutti noi e non solo agli operatori della Sanità, ma anche a tutti i cittadini, in un’ottica di condivisione, di responsabilità, di ascolto, di trasparenza e di soluzione dei problemi che già ci sono e di quelli che inevitabilmente arriveranno. Io non lavorerò da solo, ma con tutti voi, perché questo è nel mio Dna e perché ho sempre creduto nella capacità della squadra, certamente superiore a quelle del singolo.”

Una dichiarazione di assoluta disponibilità alla collaborazione, di un direttore che intende fare squadra con chiunque saprà e vorrà stargli vicino, spendendo le proprie competenze e la propria capacità di problem solving con una vera tensione al risultato. Una dichiarazione, soprattutto, di apertura alla partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, tanto che l’occasione di oggi è stata propizia per presentare anche un progetto già in itinere, in collaborazione con l’Università di Teramo: la realizzazione del bilancio sociale della Asl.

Si tratta di un progetto di notevole rilevanza strategica in quanto rappresenta lo strumento attraverso cui l’organizzazione sanitaria intende rendere conto a tutti dei propri valori e delle attività svolte, presentando, in modo trasparente e comprensibile, le priorità e gli obiettivi, le azioni programmate e realizzate, le risorse impiegate e i risultati raggiunti, dando così la possibilità ai destinatari di formulare una propria valutazione sull’attività dell’Azienda e sulla sua affidabilità nel rispettare gli impegni presi.

Un progetto che mira alla mobilitazione del capitale sociale presente sul territorio, coinvolgendolo e spingendolo alla partecipazione attiva nella gestione della res publica. Gli auguri più sinceri di buon lavoro al nuovo direttore generale, arrivano, in primis, da tutti gli operatori della Asl di Teramo.