Meccatronico: il Conapi L’Aquila pronto per la terza edizione del corso che qualifica i tecnici del futuro

L’Aquila. L’associazione sindacale datoriale Conapi L’Aquila, per mezzo dell’ente di formazione di sua diretta emanazione, Gruppo Sicurfom, sulla scia del grande successo delle scorse edizioni, torna con il terzo corso da 500 ore per diventare “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”. Una vera qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo che offre l’accesso diretto a specifici stage in alcune delle principali officine delle concessionarie d’auto del territorio, per una reale esperienza sul campo.

“Siamo alla terza edizione di questo corso che ci ha dato grandi soddisfazioni in termini di risultati e di riscontro nel mercato del lavoro”, ha dichiarato Rosa Pestilli, presidente del Conapi L’Aquila e direttore dell’ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, Gruppo Sicurform, “è per questo che non abbiamo esitato a organizzare uno nuovo percorso formativo che possa fornire le giuste competenze da spendere in un ruolo molto richiesto che offre concrete opportunità lavorative. Crediamo nel nostro territorio e riteniamo che iniziative come questa mettano in moto un trend positivo per lo sviluppo e la crescita della Marsica e dell’intera provincia dell’Aquila”.

Per informazioni e dettagli è possibile contattare il numero 0863441282 oppure recarsi nella sede del Gruppo Sicurform in via Luigi Vidimari, 2 e visitare il sito web www.grupposicurform.eu.