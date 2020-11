Medici convenzionati 118 contro l’Asl dell’Aquila: esclusi dalle premialità spettanti

L’Aquila. “Riteniamo assolutamente immotivata la nostra esclusione dal beneficio e non solo per un mero fatto economico, ma soprattutto perché denota una mancanza di rispetto nei confronti della nostra dignità professionale e umana che è cosa ben più importante di qualsiasi denaro”.

Tornano a protestare contro la Asl provinciale dell’Aquila per la mancata corresponsione delle premialità per sanitari impegnati nella emergenza covid, i medici convenzionati operanti nel servizio 118 “con rapporto di tipo

convenzionato a tempo indeterminato e determinato”, anche loro coinvolti nella emergenza coronavirus dal

marzo al maggio scorso. Stando ad una nota degli stessi operatori esclusi, sono 42 i medici convenzionati con

la Asl 1, mentre i dirigenti Medici, che invece hanno avuto accesso alla premialità, sono 16.

“Disparità di trattamento, passaggio da dipendenza e dirigenza medica – tuonano ancora -. Mentre le altre ASL della regione si sono adeguate, la nostra azienda ha fatto sempre opposizione e dopo una lunga causa ha portato dieci medici in Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 18-02-2015 ha stabilito il diritto ad essere

inquadrati nel ruolo dirigenziale subordinato però ai posti delle dotazioni organiche. Pertanto chiediamo alla

Regione Abruzzo, che molto si è adoperata per ottimizzare il Servizio118, di risolvere con il passaggio a

dipendenza questa ingiusta disparità di trattamento tra Medici che svolgono le stesse mansioni”.

Secondo i medici esclusi, “la motivazione di natura ‘tecnico-contrattuale’ da parte della ASL non è a nostro avviso in alcun modo accettabile, la stessa motivazione non è stata applicata quando fino al mese scorso, ora e in altre

molteplici occasioni, i medici convenzionati 118 sono stati impiegati in turni presso il Pronto Soccorso

dell’Ospedale di L’Aquila, Avezzano, Tagliacozzo, Pescina e Castel di Sangro. Quando si ha bisogno di noi,

allora per la nostra ASL decade ogni ‘vincolo contrattuale’. Altra cosa importante e gravissima è la nostra

esclusione dalla malattia professionale in caso di contagio che è maggiore visto che i due terzi dei servizi di

emergenza vengono effettuati da noi”.