Meloni: la priorità in Abruzzo sono i collegamenti, deve competere ad armi pari con le altre regioni italiane

Pescara. “La prima priorità per l’Abruzzo è l’accessibilità. C’e’ un problema di collegamenti e noi vorremmo lavorare su un piano serio di accessibilità. In altre parole pari opportunità”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine dell’incontro “L’Abruzzo e’ Speciale: una terra fragile e bellissima”, organizzato a Pescara in vista delle prossime elezioni regionali.

“C’e’ un problema di infrastrutture, di dissesto delle strade, ci sono migliaia di cittadini che per raggiungere il primo ospedale – ha aggiunto Meloni – ci mettono piu’ di un’ora, ci sono studenti che si devono alzare prima che sorga il sole per raggiungere il loro luogo di studio, per arrivare a Roma ci si mettono almeno tre ore e mezza e si fa prima col motorino”.

Secondo la leader di Fratelli d’Italia, invece, bisogna “mettere gli abruzzesi in condizione di competere ad armi pari con il resto delle regioni italiane perche’ l’unita’ d’Italia non esiste se poi ci sono dei cittadini che hanno alcune opportunita’ e altri che ne hanno molte meno non in ragione delle proprie capacita’ ma in ragione della realta’ nella quale si trovano a nascere”.