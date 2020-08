Memorial Bruno D’Urbano: giovani in pista al circuito internazionale d’ Abruzzo

Ortona. Mercoledì 26 agosto il Circuito Internazionale d’Abruzzo a Villa Torre di Ortona sarà teatro dallo svolgimento del Memorial Bruno D’Urbano con il Pedale Teate in cabina di regia dell’evento aperto alle categorie giovanissimi, esordienti e allievi sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo. “Non vediamo l’ora farci trovare pronti per ricordare al meglio il nostro indimenticato fondatore Bruno D’Urbano, colui che è stato l’artefice per circa 30 anni della crescita del Pedale Teate dove hanno vestito la nostra casacca Dario Cataldo e Giulio Ciccone, solo per citarne alcuni”, fanno sapere gli organizzatori capitanati dal presidente Danilo D’Urbano che hanno predisposto tutti gli accorgimenti necessari per l’ottima riuscita della manifestazione all’interno dell’impianto (ubicato presso strada Villa Torre, non molto lontano dal casello A14 di Ortona) nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid-19 per atleti ed accompagnatori.

GARE ESORDIENTI- ALLIEVI

– Ritrovo alle 7:00 presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo.

– Partenza alle 8:45 gara allievi (20 giri).

– Partenza alle 10:15 esordienti 1°anno (10 giri).

– Partenza alle 11:15 esordienti 2°anno (13 giri).

GARE GIOVANISSIMI

– Ritrovo alle 14:00 presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo.

– Inizio gare a partire dalle 16:00.

– Dettaglio giri per categoria: corto G1 (3) e G2 (4), medio G3 (6) e G4 (8), lungo G5 (7) e G6 (10).