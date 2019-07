Mercato coperto di Lanciano, dopo i controlli dei Nas gli operatori saranno spostati in Via per Frisa

Lanciano. Sarà provvisoriamente trasferito nel parcheggio di via per Frisa la vendita dei prodotti ortofrutticoli dopo il sequestro preventivo dello storico mercato coperto di piazza Garibaldi a Lanciano. La decisione è stata presa sabato 20 luglio dal Nas di Pescara in seguito al riscontro di gravi carenze igienico sanitarie e al sequestro di un quintale di merce carente di tracciabilità e distrutta. Oggi la Giunta comunale di Lanciano, su proposta del settore Commercio e Attività Produttive, ha deciso il trasferimento in via temporanea, e fino al 31 ottobre, a partire da domani, nell’area del parcheggio di via per Frisa. Il mercato si terrà il mercoledì e sabato dalle 6 alle 14 con l’obbligo di lasciare libera l’area da ogni attrezzatura e dotazione utilizzate per le vendite da parte degli operatori. “Dopo i noti fatti giudiziari che riguardano la società che gestisce il mercato coperto – dice l’assessore Francesca Caporale – ci siamo attivati per destinare un’area adeguata per la vendita dei prodotti ortofrutticoli degli operatori che avevano banchi all’interno del mercato coperto. Provvisoriamente e in attesa che gli organi di giustizia facciano il loro lavoro la nostra massima attenzione è rivolta prima di tutto a contenere i disagi e gli eventuali danni economici per gli agricoltori”.