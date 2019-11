Messa in sicurezza A24 e A25, Marsilio: subito norma per blocco aumento pedaggi. Toninelli? Non ha ricevuto i sindaci

L’Aquila. “La Regione, su questa vicenda contrassegnata a tratti da momenti di forte conflittualità, ha svolto un ruolo di ricucitura e mediazione. Oggi i sindaci non protestano perché evidentemente il nuovo ministro De Micheli, a differenza di Toninelli, li ha ricevuti”. Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, sull’approvazione della risoluzione sui pedaggi autostradali e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 da parte del consiglio regionale riunito oggi all’Aquila.

“Se lo avesse fatto anche lui si sarebbero evitate proteste e manifestazioni”, ha sottolineato il governatore d’Abruzzo, “attualmente manca l’atto finale per individuare le coperture finanziarie per scongiurare l’aumento dei pedaggi. Non lo ha fatto Toninelli, non lo ha fatto la De Micheli. E’ per questo che è opportuno e utile che il Consiglio si determini e conferisca un mandato affinché si possa individuare subito lo strumento normativo e finanziario e”, ha concluso, “al contempo, si accelerino i negoziati con la Commissione europea per il rinnovo della concessione”.