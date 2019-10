Messa in sicurezza della strada Cintarella, De Santis: a un passo dalla svolta, incontro con vertici e istituzioni

Ortucchio. È a un passo dalla svolta la messa in sicurezza della strada Cintarella nella piana del Fucino. Di questo se ne parlerà mercoledì, a partire dalle 11, in un importante incontro convocato dal comitato dei lavoratori della sicurezza stradale pro Cintarella con la direzione aziendale del Teleporto Telespazio del Fucino.

All’incontro parteciperanno il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, i consiglieri provinciali Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla, per via delle deleghe a loro assegnate, i sindaci dei Comuni di Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e di Trasacco, il presidente del Consorzio Bonifica Ovest e le rappresentanze sindacali unitarie Teleporto Telespazio del Fucino.

“Il Comitato”, fa sapere il portavoce Domenico De Santis, “congiuntamente con tutti gli altri attori auspica che dall’incontro possa definirsi quanto da tempo ricercato per la messa in sicurezza della strada Cintarella. Le aspettative sono più che positive avendo percepito nelle varie comunicazioni, one to one, la concreta e ampia disponibilità nel dare risposte immediate sull’annoso problema”.

“Siamo ad un passo dalla svolta”, conclude De Santis, “ringraziamo la direzione aziendale per la disponibilità data e tutti gli amministratori per la loro cortese disponibilità a partecipare nonchè le rappresentanze sindacali unitarie per il loro affiancamento”.