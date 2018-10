Meteo Abruzzo 12 – 18 ottobre : generalmente tra poco nuvoloso e variabile con qualche fenomeno sparso.

L’anticiclone presente tra l’Italia orientale e soprattutto la penisola Balcanica, ha portato un sistema di blocco in cui delle regioni, come appunto la Sardegna e la Liguria, sono rimasti sotto ad uno stazionamento di nubi temporalesche, che hanno riversato ingenti quantità di pioggia, creando a dir poco dei danni. Da noi, in Abruzzo, le condizioni meteo sono state diverse e a parte una certa nuvolosità, spesso a carattere variabile, di fenomeni, ne abbiamo visti poco o nulla. Nei prossimi giorni, sembra delinearsi, un tempo alquanto discreto, con cielo tra poco nuvoloso e variabile, ove, soprattutto in qualche pomeriggio potranno esserci delle precipitazioni a carattere sparso. Intanto, nella giornata di Venerdì 12, il cielo si presenterà nuvoloso al mattino, ove non saranno da escludere delle nebbie di pendio. Scarse le possibilità di piogge, miglioramento durante il corso del pomeriggio, venti da nord est, deboli, temperature stazionarie. Sabato, giornata che appare alquanto buona, con cielo poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata. Nebbie nelle vallate al primo mattino, venti da est nord est, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Domenica, dopo un avvio buono, nel pomeriggio, della nuvolosità andrà formandosi sui settori interni, con la possibilità di qualche rovescio su Aquilano e Parco nazionale d’Abruzzo. Ventilazione orientale, temperature stazionarie. Lunedì, discreto al mattino, con nebbie sia nelle vallate che lungo i pendii montani. Nuvolosità in arrivo da ovest, con degli addensamenti più accentuati sull’alto Aterno ove sarà possibile qualche fenomeno. Ventilazione orientale. Martedì, cielo tra poco nuvoloso e variabile, ma con degli addensamenti nelle zone interne nel corso della giornata. Difficile la possibilità di precipitazioni, venti sempre da est, temperature senza variaizoni di rilievo. Mercoledì, nulla di tanto diverso, tempo discreto al mattino, con banchi di nebbia nelle vallate, nuvolosità presente nel pomeriggio con qualche fenomeno nell’entroterra prima di sera. Venti meridionali, tra deboli e moderati, temperature in leggero aumento, nei valori massimi. Infine eccoci a Giovedì, al momento appare una giornata con tempo grigio, nubi e possibilità di piogge tra il pomeriggio e la sera a carattere moderato, su buona parte della regione. Temperature senza nessuna variazione, ventilazione orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS