Meteo Abruzzo 14-20 settembre: tempo abbastanza buono, non si esclude qualche temporale

Abbiamo avuto un paio di giornate radiose su tutta la nostra regione, ma già da oggi, Giovedì, qualcosa tenderà a cambiare, con la possibilità di tempo più a carattere instabile con dei rovesci nel tardo pomeriggio nelle aree interne. Situazione che a quanto pare, potrà essere presente anche nel week end come vedremo qui di seguito. Intanto domani Venerdì 14, il cielo al mattino si presenterà tra poco nuvoloso e variabile. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori interni, con il rischio di qualche precipitazione sull’alto Aterno e Parco Nazionale d’Abruzzo. Venti orientali lungo le coste, da sud nell’ Aquilano, temperature in stazionarie. Sabato, giornata molto simile, un pò su tutto. Domenica, le condizioni meteo appaiono incerte già dal mattino, in quanto della nuvolosità ed anche delle probabili nebbie di versante, potranno essere presenti soprattutto nelle aree interne. Nel pomeriggio, per degli sviluppi cumuliformi, potranno esserci dei rovesci e temporali localmente anche tra moderati e forti, lungo i rilievi montuosi principali. Venti da est nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, dopo un avvio non malaccio, di nuovo torneremo ad avere delle possibilità di temporali nel corso del pomeriggio, con dei fenomeni a carattere moderato sempre nelle zone interne. Ventilazione sempre orientale,temperature stazionarie. Martedì, non cambierà granchè, sempre spazio per del tempo instabile nel pomeriggio con delle precipitazioni a carattere moderato più che altro sui settori Aquilani ed in parte delle altre tre provincie. Temperature (16°c ad 850 hpa), in ogni caso stazionarie, venti da est nord est. Mercoledì, invece sembra che la pressione sia in aumento su buona parte della nostra penisola. Pertanto in Abruzzo, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, mentre nel corso del pomeriggio, solo qualche locale addensamento, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti orientali, temperature in aumento, seppur di poco. Giovedì, infine, come tendenza, appare lo stesso buona, con cielo poco nuvoloso e con scarso rischio di precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni, venti nord orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS