Meteo Abruzzo 2 – 8 novembre : tempo sempre orientato sull’instabilità.

Lo avevamo annunciato nello scorso editoriale, del maltempo con fenomeni abbondanti su varie zone, specie occidentali della nostra regione. In sintesi è stato proprio così, con valori espressi in millimetri, che hanno superato di gran lunga, come accumulo totale, i 350 a Pescasseroli ed anche i 150, in alcuni settori intorno alla Marsica. Fiumi ingrossati, esondati, come il Sangro a Villetta Barrea, ed anche il Tasso nei pressi di Scanno come il Giovenco non distante da Pescina. Poi, il vento forte ci ha messo il resto, con folate che hanno toccato e superato i 100 km/h su molte zone Abruzzesi, con il valore record di 193km/h presso la nostra stazione di rilevamento del Monte Genzana a 1950 m di altitudine. In ogni caso, con l’ingresso di Novembre, le condizioni meteo sono rimaste instabili, con fenomeni a volte più presenti, a volte meno, con un clima tuttavia mite. E, guardando i modelli, ci accorgiamo che la situazione non sembra tanto diversa per i prossimi giorni, ed anche la prossima settimana. Il bacino del mediterraneo occidentale, rimarrà in sintesi sotto una goccia instabile, la quale darà luogo a del tempo spesso piovoso un pò ovunque sullo stivale. Intanto domani, Venerdì 2 Novembre, giorno della commemorazione dei defunti, al mattino, il cielo sarà tra nuvoloso e molto nuvoloso su tutta la nostra regione, con piogge diffuse sulle aree poste ad ovest, ma in ogni caso i fenomeni saranno presenti dappertutto, anche a carattere moderato. Tendenza a delle schiarite nel corso del pomeriggio via via più ampie, verso sera. Le temperature non subiranno importanti variazioni, venti da sud sud est, deboli con qualche locale rinforzo. Sabato, cielo per lo più nuvoloso ed a tratti variabile, ove potranno essere presenti anche delle nebbie di pendio. Possibile qualche precipitazione a carattere di rovescio, nelle zone interne. Meglio verso sera. Temperature stazionarie con valori sui 10°c ad 850 hpa, ventilazione dai quandranti orientali, per lo più deboli. Domenica, cielo tra poco nuvoloso e variabile con qualche addensamento più accentuato verso sera. Nebbie al mattino nelle aree vallive. Davvero scarse le possibilità di precipitazioni, anche se la tendenza di quest’ultimo, sarà possibile dalla tarda sera-notte su Lunedì ad iniziare dal sud della regione. Le temperature potranno aumentare leggermente, mentre i venti rimarranno dai quadranti orientali, deboli. Lunedì, cielo nuvoloso con piogge intermittenti quasi ovunque per tutto il giorno a carattere moderato. Le temperature tenderanno a scendere di qualche grado, venti da sud sud est. Inizio di giornata abbastanza buona quella di Martedì, ma della nuvolosità andrà formandosi nelle ore successive, ove qualche pioggia sparsa non mancherà ad iniziare da ovest, più presenti su buona parte dei settori interni verso sera. Temperature stazionarie, venti meridionali. Mercoledì, le correnti potranno ruotare da ovest, poichè legate ad una grande struttura presente in atlantico, ma tuttavia, dei fenomeni nell’arco dell’intera giornata non mancheranno a carattere sparso. Temperature in calo con valori sui 6°c ad 850 hpa e venti pertanto da ovest. Infine Giovedì, ove al momento la tendenza appare orientato su condizioni di tempo con cielo poco nuvoloso e senza il rischio di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da ovest, deboli nelle zone interne, da est sulla parte orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.