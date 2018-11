Meteo Abruzzo 30 novembre – 6 dicembre : tempo discreto, tra schiarite e qualche addensamento, clima non freddo.

La situazione meteo che si va profilando in Abruzzo per i prossimi giorni, sarà sotto il segno di un tempo discreto, tra addensamenti con qualche fenomeno sparso ed ampie schiarite. Gelate notturne potranno essere presenti fin sulle quote intorno ai 500 m circa, per i valori minimi che saranno intorno allo zero e certamente inferiori nelle aree vallive poste in quota. Non mancheranno dei banchi di nebbia come spesso capita in questo periodo dell’anno. Le temperature torneranno a salire toccando i 7/ 8°c ad 850 hpa nel corso della prossima settimana, per cui nelle ore centrali della giornata non sarà freddo. Il primo Dicembre sarà l’inizio dell’inverno meteorologico e a quanto sembra, sarà un avvio tutt’altro che rigido insomma. Intanto Venerdì 30 Novembre, ultimo giorno del mese, il cielo si presenterà nuvoloso al mattino, per un minimo depressionario che si formerà tra le Baleari e la Sardegna, in spostamento verso est. Davvero scarse o nulle le precipitazioni sulla nostra regione. Ventilazione deboli da ovest nelle aree interne, da est lungo le coste, temperature in aumento con valori sui 4°c ad 850 hpa, pertanto non freddo nelle ore centrali della giornata. Sabato,1 Dicembre e come dicevamo, inizio dell’inverno meteorologico, non cambierà granchè, cielo per lo più nuvoloso su tutto il territorio Abruzzese, ma con scarse possibilità di fenomeni, se non deboli nell’area dei monti Simbruini. Venti deboli sud orientali, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Anche Domenica sarà sotto il segno del cielo nuvoloso, ma senza piogge. Schiarite anche ampie, saranno presenti nel corso del pomeriggio un pò ovunque. Le temperature potranno subire un lieve aumento , più accettabile nei valori massimi; venti non diversi dal giorno prima. Lunedì, il campo anticiclonico sub tropicale, tenderà leggermente di portarsi verso la penisola Italiana. In Abruzzo, il cielo si mostrerà tuttavia nuvoloso, anche se sarà più a carattere stratificato, senza nessun rischio di piogge, nell’intero arco della giornata. Temperature in aumento, specie per i valori massimi ( 6°c ad 850 hpa), ventilazione molto simile al giorno precedente. Martedì, cielo tra poco nuvoloso e variabile, qualche addensamento sui confini con il Lazio, temperature in leggero aumento di uno o due gradi al massimo, ventilazione identica ai giorni precedenti. Mercoledì, probabilmente, l’anticiclone tenderà a riportarsi verso ovest, lasciando affluire delle correnti atlantiche legate alla vasta depressione posta sulle isole Britanniche. In ogni caso, il cielo sulla nostra regione potrà essere tutt’al più nuvoloso, con dei venti moderati occidentali, che potranno dare luogo ad una leggera foehnizzazione lungo i versanti orientali e quindi le coste. Temperature stazionarie o in leggero aumento appunto verso le località poste ad est. Infine Giovedì, che al momento vede ruotare le correnti dai quadranti nord orientali, con qualche pioggia tra debole e moderata su buona parte della regione. Sarà possibile qualche nevicata oltre i 1700 m circa, per le temperature in calo di alcuni gradi. Venti da est-nord est, piuttosto vivaci verso il basso Chietino.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS