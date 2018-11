Meteo Abruzzo 9 – 15 novembre : con l’anticiclone sub tropicale, ecco l’estate di San Martino.

Dopo il tempo instabile degli ultimi giorni, già dalla giornata di oggi, abbiamo assistito al ritorno del campo anticiclonico su gran parte dell’Italia, Abruzzo compreso. Per farla breve, a quanto pare, la cosiddetta estate di San Martino, sarà ben presente quest’anno e tuttavia con delle temperature ben oltre le medie termiche del periodo in essere. Pertanto, avremo sia nel week end che nei giorni della prossima settimana, un cielo poco nuvoloso ovunque sulla nostra regione e clima molto mite. Possibilità certamente di banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino nelle conche e vallate, ma nulla più. La giornata di Venerdì 9 Novembre, si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata. Nebbie in banchi nelle vallate interne al mattino, temperature stazionarie o in leggero aumento, venti deboli da sud ovest nelle aree interne, da est verso le coste e l’immediato entroterra orientale. Sabato, della nuvolosità alta e stratificata ci potrà tenere compagnia per buona parte della giornata, ma in ogni caso nessun rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie, con il campo termico ad 850 hpa sugli 8°c, ventilazione press a poco come il giorno precedente. Domenica, giorno di San Martino,cui la tradizione vuole che ogni mosto sia diventato vino, oltre all’assaggio della gustosa pizza, il meteo sarà sempre bello con cielo poco nuvoloso a parte della nuvolosità alta e stratificata nel corso del pomeriggio. I venti rimarranno uguali al giorno prima, colonnina di mercurio in lieve aumento, più accettabile nei valori massimi, di qualche grado. Ed eccoci a Lunedì, in cui il campo anticiclonico sarà in rinforzo, con i geopotenziali in aumento (DAM 580 / 584) e pertanto avremo cielo sereno o alquanto con qualche nube alta e stratificata di poco conto. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi in località poste a bassa quota, anche leggermente oltre i 20°c ( 11°c ad 850 hpa); venti deboli da sud ovest nelle zone interne, da est sui versanti orientali. Martedì, nulla di diverso, tempo molto simile al giorno precedente, temperature stazionarie, venti deboli da est. Mercoledì, sempre soleggiato e caldo per il periodo in essere ovunque, temperature stazionarie, ventilazione orientale. Infine Giovedì, che appare anch’essa al momento una giornata sotto l’anticiclone, il cielo sarà poco nuvoloso, con le temperature pressochè stazionarie e ventilazione debole da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS