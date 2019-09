Meteo Abruzzo, allerta arancione prevista per domani 3 settembre: rischio idrogeologico per temporali

Città Sant’Angelo. Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che, per la giornata di domani, martedì 3 settembre 2019, è prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali su ABRU-A (bacini Tordino-Vomano), ABRU-C (bacino del Pescara), ABRU-D1 (bacino alto del Sangro) e ABRU-D2 (bacino basso del Sangro); prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su ABRU-B (bacino dell’Aterno) e ABRU-E (Marsica). Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.