Meteo in Abruzzo 11 – 17 gennaio : tra variabilità ed instabilità, da Martedì possibile rinforzo dell’anticiclone.

Una nuova fase invernale, è presente in queste ore sulla nostra regione, con delle nevicate che sono tornate a cadere fino a quote basse, in qualche caso anche lungo le coste. Discreti gli accumuli sui rilievi oltre gli 800 m, specie in quei settori esposti e ben aiutati dall’effetto stau. Ed a quanto pare, ancora nella prossima notte e nella giornata di Venerdì, torneranno altre possibilità per dei fenomeni nevosi fin verso le zone pianeggianti. Meglio se vogliamo, sarà la giornata di Sabato, anche se fredda, discreta la Domenica, ove le temperature torneranno a salire di qualche grado, mentre Lunedì al momento appare nuovamente propizia per delle nevicate oltre gli 800 m, per la possibilità della formazione di un piccolo quanto veloce minimo depressionario sull’Italia centro meridionale. A seguire, la tendenza appare per il rinforzo del campo anticiclonico su tutta la penisola. Ma vediamo, in sintesi, cosa potrà accadere giorno per giorno. Domani, Venerdì 11 Gennaio, il cielo al mattino si presenterà nuvoloso quasi ovunque, a parte possibilmente le aree del Carseolano. Possibilità di nevicate, a carattere moderato su teramano, pescarese e chietino, localmente fino sulle aree costiere. Fenomeni presenti anche sull’aquilano , seppur in tono minore e parte della Marsica, specie lungo le zone orientali. Ampie schiarite via via più estese, ad iniziare dai settori occidentali, in serata ultimi fenomeni sul basso chietino. Temperature in calo con valori sui 6°c ad 850 hpa, venti da nord est, moderati. Sabato, saranno possibili delle estese gelate quasi ovunque. Della nuvolosità residua sarà ancora presente nelle aree del vastese, ma nessuna possibilità di precipitazioni. Pertanto, una giornata abbastanza bella, con soltanto qualche leggera stratificazione prima di sera. Temperature massime in lieve rialzo, minime in calo. Domenica, gelate diffuse al mattino,resto della giornata orientata sulla variabilità, ma con scarse o nulle le possibilità di precipitazioni. Venti deboli occidentali, temperature in aumento di qualche grado, sia nelle minime che nei valori massimi. Lunedì, delle correnti da nord nord est, più fredde, che faranno scendere nuovamente le temperature seppur non di molto, riporteranno delle condizioni d’instabilità con dei fenomeni, che al momento appaiono a carattere moderato. Possibile formazione di un piccolo minimo depressionario sotto la Calabria. Neve oltre gli 800 m. Nel corso del tardo pomeriggio, tendenza a cessazione delle precipitazioni e delle schiarite sempre più ampie ad iniziare da ovest. Temperature in calo dopo la mezzagiornata, con valori sui -1°c verso sera. Martedì, al momento, l’anticiclone di estrazione azzorriana, tenderà ad espandersi verso levante, iniziando a coinvolgere buona parte della penisola. In Abruzzo, gelate estese al mattino, per il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso e che resterà così nell’intero corso della giornata. Ventilazione debole da sud ovest, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Anche Mercoledì appare una giornata dal cielo poco nuvoloso ma con qualche addensamento sui versanti occidentali ma nulla più. Leggero aumento termico sia nelle minime che nelle massime. Infine uno sguardo a Giovedì, che nel complesso appare tra poco nuvoloso e variabile e con la possibilità di qualche debole precipitazioni al confine con il Lazio, Carseolano. Temperature stazionarie ( +2°c ad 850 hpa), venti deboli da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.