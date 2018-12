Meteo in Abruzzo 13 – 19 dicembre : in arrivo precipitazioni, anche nevose a quote medio basse.

E’ arrivato il primo freddo, se vogliamo del periodo in essere. Anche qualche nevicata, a quote neanche tanto alte è scesa nei giorni scorsi, come delle brinate davvero estese, con valori minimi molto bassi in qualche caso comè accaduto nell’area del piano Aremogna ( -25,6°c). In queste ore, della nuvolosità stratiforme si sta portando sulla nostra regione, la quale riuscirà a dare luogo a delle precipitazioni ad iniziare da ovest su buona pare, se non tutta la nostra regione. Saranno certamente nevose al di sopra dei 6 / 700 m circa, anche se la quota nella giornata di Giovedì tenderà a salire fino a circa 1000 m, mentre Venerdì, si attesterà intorno ai 1300 m, e probabilmente più in alto. Poi, Sabato, con il minimo depressionario che tornerà a pescare dell’aria più fredda di origine balcanica, i fiocchi scenderanno nuovamente di quota, fin sui 700 m, nel corso del pomeriggio. A seguire, la Domenica, appare meglio, anche se con aria abbastanza pungente al mattino, poi da Lunedì di nuovo delle precipitazioni un pò ovunque, con la neve che salirà di quota fino almeno a circa 1300 m, di nuovo più freddo Martedì con qualche fenomeno sparso, così come anche Mercoledì. La giornata di domani Giovedì 13 Dicembre, il cielo sarà in genere nuvoloso quasi ovunque. Precipitazioni a carattere moderato soprattutto sui versanti occidentali, ma non mancheranno anche su quelle orientali, seppur più deboli. Nevicate oltre i 600/ 700 m circa, con quota in rialzo dalla seconda parte della giornata intorno ai 1000 m. Venti da scirocco, deboli, temperature in aumento ( si passerà da -2°c del mattino a 2°c del pomeriggio ad 850 hpa). Venerdì, tenderà a formarsi un minimo depressionario tra l’Italia meridionale e l’Algeria, la quale continuerà in ogni caso a far salire delle correnti da scirocco sulla nostra regione. Cielo per lo più nuvoloso, con fenomeni a carattere moderato, nevose oltre i 1300 m. Nel pomeriggio, precipitazioni più a carattere sparso, temperature in leggero aumento ancora. Sabato, tempo sempre instabile, con piogge e nevicate oltre i 1000 m al mattino, su buona parte del territorio regionale. Delle schiarite nel corso delle ore pomeridiane , non saranno da escludere. Ventilazione da est nord est, moderato, temperature in calo con valori ad 850 hpa sui -3°c nella notte a seguire. Domenica, cielo generalmente poco nuvoloso al mattino, con gelate su quasi tutta la regione. Nel corso del pomeriggio, ad iniziare dai quadranti nord occidentali, avremo un aumento della nuvolosità, mentre durante la notte, delle nuove precipitazioni potranno portarsi ovunque, a carattere moderato nell’entroterra, con nevicate oltre i 1400 m circa. Venti da est, in rotazione da ovest dal pomeriggio, temperature in aumento di qualche grado. Lunedì, tempo instabile per tutto il giorno, con piogge e nevicate oltre i 1100 m circa, ma con quota in calo tra il pomeriggio e la sera, sui 900 m circa. Venti dal pomeriggio da est -nord est, deboli, con qualche rinforzo, temperature in calo ( ad 850 hpa, da circa 2°c del mattino, si arriverà sugli 0°c del tardo pomeriggio. Martedì, ancora fenomeni al mattino, più persistenti sui settori orientali, con quota neve sugli 800 m, schiarite nel primo pomeriggio, ma di nuovo nuvoloso prima di sera, ventilazione da nord est, moderata, temperature in aumento nella seconda parte della giornata. Infine per Mercoledì, la giornata appare sempre con un cielo nuvoloso, ma con scarse possibilità di fenomeni se non in tarda serata. Venti occidentali, temperature in sensibile aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS