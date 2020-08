Migranti, interviene Quaglieri: Comuni abbandonati e lasciati ad affrontare situazione senza alcun supporto

“I Comuni sono stati abbandonati, tenuti all’oscuro di tutto, senza alcuna programmazione preventiva circa le operazioni di ‘accoglienza’ dei migranti fatti arrivare in Abruzzo, e lasciati ad affrontare una situazione emergenziale senza alcun tipo di supporto, anche di fronte all’evidenza dei numerosi casi positivi al covid che di giorno in giorno si stanno registrando. Di questo è stato capace il Governo nazionale che, con la sua dissennata politica sull’immigrazione, non sta generando accoglienza di migranti ma sta determinando un tentato massacro per tutti”. Così, il consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione regionale Sanità, Mario Quaglieri, a margine della odierna Commissione consiliare speciale, in cui sono stati auditi i Sindaci dei territori interessati.

“Senza contare – prosegue Quaglieri – che ci sono paesi nella Marsica, come Civita D’antino, che rappresentano piccole comunità con residenti prevalentemente anziani, nelle quali addirittura non si può parlare di inclusione ma di sostituzione della popolazione, con l’aggravante della positività al coronavirus. Tutto ciò è follia. Tutto ciò non può e non deve avvenire in un Paese civile che ha il dovere di tutelare i propri cittadini. La Regione si mette al fianco del sindaco Sara Cicchinelli e di tutti i Sindaci dei Comuni che sono in allarme sicurezza, sollecitando in primis le prefetture affinché vengano adoperati tutti i mezzi per salvaguardare gli abruzzesi oltre che gli stessi migranti”.

“E’ in questa direzione che va la risoluzione presentata questa mattina, a firma mia e del capogruppo Guerino Testa, con la quale si chiede al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di presentare alla autorità giudiziaria competente un esposto denuncia al fine di accertare ogni responsabilità sui mancati controlli sanitari e sulla generale mala gestione dei migranti nella nostra regione. Con la nostra istanza si chiede, inoltre, al Governo nazionale di adottare misure atte a sostenere e mettere in campo tutti gli strumenti idonei a limitare il contagio nei territori , e volte al contrasto dell’immigrazione clandestina mediante azioni concrete come il blocco navale. Una cosa è certa – conclude il presidente Quaglieri – qualcuno dovrà rispondere della gravissima situazione di pericolo in cui stanno sottoponendo l’Abruzzo”.