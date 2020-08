Migranti, Zennaro: senza tamponi nessun trasferimento a Basciano

Teramo. “In un momento in cui i casi da Coronavirus stanno avendo un’impennata in tutta Italia, è giusto che il sindaco di Basciano pretenda che i 25 migranti provenienti da altre regioni siano sottoposti ai tamponi per verificare la non positività al Covid-19, questo deve avvenire prima del trasferimento dalla Sicilia, e non successivamente”. Dichiara il deputato Antonio Zennaro (Gruppo Misto) in riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Basciano, Alessandro Frattaroli, dopo le interlocuzioni con la Prefettura che sembra aver confermato la volontà di far arrivare i migranti nella struttura di accoglienza del territorio.

“ Dopo gli errori commessi in provincia di Teramo, non possono essere ammessi altri passi falsi da parte del Ministero degli Interni, le emergenze devono essere gestite e contenute a monte, altrimenti rischiamo un altro caso Civitella, dove, solo dopo l’arrivo in Abruzzo, i migranti sono stati sottoposti a controllo sanitario”, conclude Zennaro.