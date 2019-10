Mille iscritti per la prima mezza maratona dell’Aquila dedicata al sisma. Percorso tocca centro storico e castello

L’Aquila. Raggiunta quota 1.000 iscritti per la prima storica mezza maratona L’Aquila-Città del mondo, in programma domenica 27 ottobre 2019.

Si tratta di uno degli eventi del decennale del sisma del 2009 ed è organizzata da Atleticom Asd, patrocinata dal comune dell’Aquila e dal consiglio regionale d’Abruzzo e finanziata in parte grazie agli strumenti del programma Restart.

Il progetto della Mezza maratona L’Aquila-Città del mondo nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio architettonico storico e culturale de l’Aquila a dieci anni dal sisma: il percorso della gara è infatti studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione, recuperati anche grazie all’aiuto, in alcuni casi all’adozione, da parte della comunità internazionale. L’appuntamento è per domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 9.30.

Il ritrovo è previsto alla villa comunale con una passeggiata che porterà gli atleti fino al Castello cinquecentesco per ammirare il centro storico che è tornato a nuova vita, quindi il via vero e proprio alle ore 10.30. La prova non competitiva di 5 Km, la staffetta 4×5 Km e la marcia di 5 km prenderanno il via immediatamente dopo. La gara entrerà subito nel vivo grazie a un percorso tecnicamente impegnativo e variegato per la presenza di alcuni chilometri su fondo sterrato e la salita (con una media del 7% di pendenza) dell’ultimo chilometro e mezzo con arrivo di nuovo alla villa comunale.