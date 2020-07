Ministro Elena Bonetti incontra l’associazione Federcasalinghe Regione Abruzzo

L’Aquila. “Importante dialogo tra la ministra Bonetti e l’associazione Donneuropee Federcasalinghe,

come delegazione regionale abruzzese ci affidiamo alla concretezza dei prossimi interventi del Governo”, ha dichiarato Anna Fiorà Frattaroli, presidente regionale Abruzzo.

“Ieri, con tutte le delegate regionali della nostra associazione, abbiamo incontrato on line la Ministra Bonetti, che ha ribadito l’attenzione del Governo nel riconoscere il valore del lavoro delle donne, stanziare risorse per la loro formazione continua, sostenere quelle mamme chevo gliano rientrare nel mondo del lavoro e creare un Fondo Opportunità in modo da supportare le donne casalinghe che sono lavoratrici di fatto, manager delle famiglie senza le quali la nostra Italia in crisi non potrà facilmente rialzarsi,” ha detto l’onorevole Federica Rossi Gasparrini, presidente associazione Obiettivo Famiglia Donneuropee Federcasalinghe. La ministra Bonetti ha evidenziato le azioni del Governo al fianco delle donne, a partire dal Family Act e le proposte della task force ‘Donne per un nuovo Rinascimento’. ‘Orgoglio Donna’ è un progetto nazionale della principale associazione territoriale delle donne

casalinghe per scelta o per necessità. “Nasce dalla consapevolezza che il ruolo delle donne necessita una valorizzazione soprattutto ora”, ha spiegato l’onorevole Federica Rossi Gasparrini, presidente associazione Obiettivo Famiglia Donneuropee Federcasalinghe. “Si è visto, infatti, nel periodo del lockdown, quanto importante sia la capacità delle donne di famiglia per il welfare nazionale, nella mediazione, nello spirito di sacrificio, nel lavoro in casa e fuori casa, nella cura di figli, nipoti e anziani”.

“Ringraziamo la Ministra per avere condiviso questo percorso con noi. La situazione delle donne è molto cambiata. Il nostro progetto ‘Orgoglio Donna’ intende essere al fianco delle donne, della loro indipendenza economica che è fondamentale anche per evitare problemi di violenza in famiglia e per il benessere di tutti. Le donne casalinghe sono già lavoratrici e sono numerose in tutta Italia. Con il Fondo Opportunità, che abbiamo proposto alla Ministra e che trova riscontro nel Family Act, prevediamo fondi per consentire alle donne di fare corsi di aggiornamento per poter rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità. Le donne possono fare molto per l’Italia che cresce, possono essere la forza della cittadinanza digitale e non solo. Le donne casalinghe oggi sono persone preparate e multitasking, necessitano supporto. Non possiamo accettare più un ruolo subalterno o constatare che tante donne perdono il lavoro proprio per il fatto di essere diventate mamme. La nostra associazione da sempre ha creato opportunità per le donne, si è battuta ed ha ottenuto l’assicurazione Inail per le donne lavoratrici in casa e proseguiremo a realizzare progetti nelle nostre sedi territoriali in tutte le Regioni italiane a favore delle aspirazioni delle donne che sono il fulcro delle famiglie e della società italiana”.