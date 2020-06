Mobilità green per l’estate 2020, monopattici elettrici e bike sharing nel Comune di Francavilla al Mare

Francavilla al Mare. Mobilità green grazie a 20 monopattini elettrici e 16 e-bike, disponibili dall’ultima settimana di giugno in modalità sharing e gestibili tramite App, nonché ai segway FiGO (Free Intelligent Go), noleggiabili sin da ora: è quella garantita a Francavilla al Mare (Chieti) a chi vorrà trascorrervi l’estate 2020 che, nella fase della riorganizzazione post emergenza sanitaria, vedrà tanti cambiamenti nella vita quotidiana di luoghi a vocazione turistica.

La località balneare abruzzese ha pensato anche a come riorganizzare gli eventi. Ecco quindi un’arena da massimo mille posti, modulabile, per rispondere alle esigenze di distanza interpersonale, e itinerante, per favorire lo sviluppo turistico di diverse zone. Sarà un vero e proprio teatro in grado di ospitare sia gli eventi gestiti dal Comune sia quelli promossi dalle associazioni e inseriti nel cartellone estivo. Non mancheranno gli appuntamenti tradizionali dell’estate francavillese, come la ‘Filosofia al mare’ e, ad agosto, i concerti del ‘Bluebar Festival’. Sulla mobilità sostenibile si punta molto per rendere vivibile, accogliente e sicura la città che allo stato attuale ha a disposizione una pista ciclabile su circa 6 dei 7 chilometri di costa. Manca la parte centrale, il cui tratto è in progettazione, e sono brevi i tempi per la gara che consentirà la costruzione, auspicabilmente in autunno, del ponte ciclopedonale sull’Alento: una volta realizzato collegherà la porzione nord della pista, inaugurata nel 2016 e affacciata sul mare, alla zona centrale.

“Dell’attuale percorso ciclabile 3,5 km sono stati realizzati durante il mio precedente mandato – spiega il sindaco Antonio Luciani – gli altri dalle vecchie amministrazioni. Stiamo predisponendo gli

atti di gara per il ponte sull’Alento e aspetto che la Regione Abruzzo finanzi il tratto dal ponte a Palazzo Sirena, legato al ‘bike to coast’. Sarà una ciclabile simile a quella della parte nord e passerà sulla spiaggia”. Nel contesto delle attività di manutenzione dell’area urbana, viale Alcione sarà riasfaltata nei suoi 3 km. “Lo avremmo già fatto se non ci fossero stati i rallentamenti legati all’emergenza Covid – aggiunge il sindaco – Sono consapevole che la città ha bisogno di continui interventi di manutenzione, ma ora le squadre delle ditte hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo” assicura. “Quella che ci accingiamo a vivere sarà una stagione estiva diversa da tutte le altre – commenta Luciani – Gli eventi dovranno essere svolti seguendo le restrittive indicazioni del governo. Perciò abbiamo pensato alla ‘Love Arena’, che sarà realizzata in economia in quanto, nel corso degli anni, ci siamo dotati di attrezzature utili alla gestione degli eventi. Creeremo un sistema di prenotazione, come il decreto ci impone, per evitare assembramenti e vivere un’estate come Francavilla merita”