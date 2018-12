Mobility Management: Pescara si aggiudica un progetto di 2 milioni per un nuovo modello di mobilità in città

Pescara. Mobility Management: l’amministrazione si aggiudica un progetto di 2 milioni per un nuovo modello di mobilità Progetto PESOS, PEscara SOStenible: al via un corso di formazione di mobility manager aziendali per ridurre e cambiare da subito il traffico ordinario a Pescara. Risale al 30 gennaio scorso la “Notifica del Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 di ripartizione delle risorse e di individuazione degli Enti Locali beneficiari del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui all’art. 5 della Legge 221/2015”, con cui la Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente ha comunicato al Comune Pescara l’inclusione tra i progetti finanziati. Pescara. Mobility Management: l’amministrazione si aggiudica un progetto di 2 milioni per un nuovo modello di mobilità Progetto PESOS, PEscara SOStenible: al via un corso di formazione di mobility manager aziendali per ridurre e cambiare da subito il traffico ordinario a Pescara.

“Si parte lunedì 10 e martedì 11 con un corso di formazione per mobility manager aziendali presso l’Aurum”, annuncia l’assessore alla Mobilità Marco Presutti, “che ad oggi ha raccolto l’adesione di organizzazioni di rilievo, come: Regione Abruzzo, Trenitalia, RFI, Tribunale, Agenzia delle Entrate, Università, Ordine degli Ingegneri, ASL e Casa di Cura Pierangeli, TUA, SAGA, ARTA Abruzzo, CNA, Adiconsum, e diversi Istituti tecnici professionali e Licei, che parteciperanno con i loro rappresentanti. Oltre venti sigle che potrebbero cambiare, aderendo al progetto PESOS, Pescara Sostenibile, la città in brevissimo tempo. Questa amministrazione ha centrato l’obiettivo di ottenere un finanziamento di un milione di euro per iniziative volte alla promozione degli spostamenti sostenibili casa-lavoro, adesso è giunto il momento di dare gambe al progetto. Si tratta di un contributo finanziario considerevole che darà sostegno ad una politica pianificatoria che stiamo attuando con tenacia e convinzione, in primis con la redazione del Piano generate del Traffico Urbano (PGTU) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Dalla fine del 2016, con la nomina del Mobility Manager di area, che nel giro di pochi mesi ha attivato quasi 30 mobility manager scolastici, ora abbiamo risorse umane aggiuntive per gestire questo nuovo fronte operativo di mobilità sostenibile”.

“L’enorme mole”, continua, “di attività in corso e previste è stata esposta in più di una vetrina, dalla prima edizione degli Stati Generali della Mobilità Urbana dello scorso anno, che riproporremo presto in una seconda edizione, ai recenti eventi di Urbanpromo di Venezia e Milano, tutte occasioni che, in un panorama non solo nazionale, pongono questa Amministrazione su un piano di lavoro impegnativo e di responsabilità. Il progetto di oltre 2 milioni di euro è stato redatto dai nostri uffici in partenariato, grazie ad un bando, con una ATI tra l’Associazione Euromobility e la Società CRAS, con grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile”.