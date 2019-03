Montesilvano, il nucleo anti prostituzione della polizia locale a pieno regime: multati sei clienti

Montesilvano. È pienamente operativo il Nap, il nucleo della polizia locale costituito dall’amministrazione Maragno, nell’ambito del progetto di contrasto alla prostituzione.

Durante le prime uscite, la squadra di operatori della municipale ha sorpreso e sanzionato sei clienti. Si tratta di due 50enni di Atri e di Giulianova; un lancianese di 40 anni; un uomo originario del barese, un 37enne di Vacri e un 20enne della provincia di Avellino. A tutti è stata comminata una sanzione di 450 euro, per un ammontare complessivo di 2.700 euro.

«L’istituzione del Nap – spiega il sindaco Francesco Maragno – un nucleo apposito della polizia municipale, incentrato proprio sui controlli anti prostituzione,è solo una delle iniziative del nostro articolato progetto, con cui vogliamo davvero puntare a contrastare in maniera decisa questo terribile fenomeno. I primi controlli dimostrano che la gran parte dei clienti proviene da fuori città. Ecco perché vogliamo diffondere i messaggi contro la prostituzione, nell’area geografica più vasta possibile. Il nucleo, oltre a controllare le strade del territorio, sta incentrando l’attenzione anche su possibili episodi di sfruttamento della prostituzione in appartamento. I risultati che emergeranno da questa attività verranno poi condivisi con le altre forze dell’ordine per gli opportuni provvedimenti. Abbiamo previsto il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, proprio per controllare, anche da remoto, il rispetto dell’ordinanza anti-prostituzione e creare un ulteriore deterrente. Il nucleo, nelle sue prime uscite, ha sorpreso sei uomini ed è triste constatare che si tratta di giovani, professionisti affermati e purtroppo anche padri di famiglia. Voglio ricordare – dice ancora il sindaco – che abbiamo anche attivato un numero telefonico, 0854481650, per segnalazioni di eventuali episodi di sfruttamento della prostituzione, su strada o in appartamento. Inoltre, nelle prossime settimane, installeremo tabelloni luminosi per ricordare la vigenza dell’ordinanza con l’auspicio che, insieme alla campagna mediatica, possa rappresentare un deterrente a questo squallido fenomeno».