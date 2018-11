Murales resilienza sulla scuola di borgo Marino a Pescara, dalla prossima settimana Millo all’opera

Pescara. Millo torna a dipingere in città sulla facciata della scuola primaria di Borgo Marino. Da domani fino al 16 novembre Francesco Camillo Giorgino, lo street artist divenuto famoso per i suoi murales realizzati sulle enormi pareti delle città d’Italia, sarà all’opera. Oggi la conferenza di presentazione dell’evento “1,2,3…Resilientissimi!” che si terrà in occasione della Giornata per la sicurezza nelle scuole del 22 Novembre, a cura dell’associazione di promozione sociale PAR, Patto per l’Abruzzo Resiliente.

Si tratta di un evento sul tema “sicurezza e resilienza” di grande respiro per la città e per la popolazione studentesca che partirà con la realizzazione di un murales su una scuola della città di Pescara ad opera dello street artist internazionale Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, autore del muro di Fontanelle intitolato Dreams.

In conferenza dell’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e gli organizzatori dell’evento dell’Associazione PAR, Patto per l’Abruzzo Resiliente e Francesco Giorgio.