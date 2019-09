Naiadi: Sospiri, “L’impianto è tornato alla città, fa parte della storia sportiva e appartiene agli abruzzesi”

Pescara. “Il complesso sportivo de ‘Le Naiadi’ è definitivamente tornato oggi alla città e alla regione. La riapertura odierna rappresenta un obiettivo raggiunto, tra mille difficoltà che pure abbiamo superato, affidando a un gruppo serio la sua nuova gestione; e al tempo stesso rappresenta un nuovo inizio, la ripresa delle attività, il rilancio dell’immagine della struttura. Ovviamente l’impegno e l’attenzione della Regione Abruzzo non finiscono qui: continueremo a vigilare, a sostenere e a dimostrare il nostro attaccamento a un impianto che, prima di ogni altra cosa, rappresenta la nostra storia sportiva più gloriosa e appartiene agli abruzzesi”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri che oggi ha effettuato un sopralluogo nella struttura di Pescara – dove è in corso l’Open Day per presentare al pubblico le attività dell’impianto – insieme all’assessore regionale Mauro Febbo. “Il complesso ‘Le Naiadi’ rappresenta un impianto natatorio caro ai pescaresi, agli abruzzesi e non solo – ha sottolineato Sospiri – che purtroppo, dopo gli anni d’oro della grande pallanuoto del 7Bello pescarese, ha attraversato una serie di vicissitudini e traversie amministrative che ne hanno segnato in negativo l’immagine e la storia. Quello che a febbraio, all’atto del nostro insediamento, abbiamo trovato era sicuramente un impianto in sofferenza, con un cantiere aperto, una vasca da 50 metri da riattivare da zero. Lo scorso 13 giugno abbiamo consegnato le chiavi della struttura ai nuovi gestori che si sono assunti un compito arduo, restituire splendore all’intero complesso sportivo, farlo tornare a essere quel gioiello che tutti ricordano, che negli anni ha ospitato alcuni dei migliori spettacoli live del nostro territorio”.

“Negli ultimi due mesi – ha proseguito Sospiri – è stato necessario definire alcuni dettagli e problematiche emerse una volta riattivati tutti i servizi, ma da oggi Le Naiadi tornano alla città e la Regione Abruzzo-Governo centrodestra, può meritatamente celebrare la giornata con un altro obiettivo inseguito e raggiunto. Ora ci aspettiamo di veder risorgere subito l’impianto, e, nel frattempo, penseremo al suo sviluppo futuro, all’idea di project financing che avremo tutto il tempo di valutare, ma solo dopo aver visto riaccese tutte le luci della struttura a pieno regime” ha concluso Sospiri.