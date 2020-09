Nasce all’Aquila la Casa del Soldato, museo itinerante sulla prima guerra mondiale

L’Aquila. Nasce all’Aquila, da un’iniziativa di Simone Coccia, la Casa del Soldato, il museo itinerante della Grande Guerra. È stato inaugurato ieri con una festa, nonostante la pioggia battente.

“Nella casa itinerante, tutta in legno, costruita in poche settimane, ci sono oltre mille reperti dei luoghi storici della prima guerra mondiale, libri, pubblicazioni, video sugli eroi di quel periodo storico, che si stenta a ricordare” spiega Simone Coccia. “In particolare, mi sono concentrato sul ricostruire la vita del soldato, uomo umile, che da ogni parte d’Italia partiva per andare nei teatri di guerra, dove in migliaia persero la vita e non tornarono più a casa. Sono riconoscente a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa mia passione che coltivo fin da ragazzo”.

“Il museo è itinerante e lo porterò ovunque venga richiesto o dove ci sono eventi collegati alla grande guerra. Alcuni Comuni e scuole mi hanno già contattato per delle iniziative, e questa per me è una grande soddisfazione” continua Coccia. “Ringrazio il Gruppo storico Battaglione Alpini L’Aquila e ASD Bandierai dei Quattro Quarti per la loro presenza all’inaugurazione e per la loro esibizione con i costumi e le divise storiche. Ringrazio anche gli amici del Veneto con cui da tempo compio le mie ricerche storiche e tutti coloro che sono qui e che nei prossimi giorni verranno a visitare la Casa del Soldato” conclude.