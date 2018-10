Nasce l’Osservatorio Turistico regionale, D’Ignazio: ruolo importante per i dati del settore

Pescara. “Abbiamo finalmente la fortuna di poter disporre di un Osservatorio Turistico regionale che ci consente di svolgere una analisi precisa e puntuale dei dati del settore, in grado di orientare in maniera strategica la programmazione turistica dell’Abruzzo. Questo avviene in tandem col tavolo tecnico che coinvolge tutti gli operatori con l’intento di potenziare i punti di forza e risolvere le criticita’ del nostro comparto”. Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, Giorgio D’Ignazio in merito alla funzione ed al ruolo dell’Osservatorio regionale.

“Il ‘nuovo corso’ del turismo lanciato dal mio assessorato – ha proseguito – riconosce l’importanza di questo strumento, fondamentale per elaborare strategie turistiche ‘ad hoc’ che vedano protagonisti tutti gli operatori in ottica sistemica e che sintetizzino al meglio le loro istanze. I dati che ci mette a disposizione SITRA ci consentono di avere un utile feedback sui flussi turistici che arrivano in regione e sono quindi molto funzionali anche per la programmazione delle attivita’ future degli stessi operatori”.

Ancora l’assessore. “Tuttavia, – ha concluso – per potenziare al massimo e valorizzare la grande ricchezza e bellezza del nostro territorio, ribadisco l’assoluta necessita’ di agire insieme. Le critiche e le polemiche strumentali, da clima di campagna elettorale, ritornano indietro come un boomerang e non faranno altro che esacerbare gli animi e danneggiare il comparto, nuocendo all’economia della nostra regione. Percio’, invito chi divulga informazioni false e tendenziose a prediligere uno spirito collaborativo rispetto ad un tono inutilmente polemico”.