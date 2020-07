Nasce una Vespa made in Abruzzo firmata Walter Tosto, ecco il progetto Vespamorino (video)

Chieti. Colori della bandiera italiana, dettagli in legno lavorati artigianalmente, parti d’acciaio realizzate dal pieno: si chiama Vespamorino ed è l’ultimo progetto dell’azienda abruzzese Walter Tosto. Si tratta di una Vespa 300 Gts Sport personalizzata con alcune novità che ne rafforzano l’iconico carattere.

Vespamorino è unica al mondo: è pensata per essere donata a un amico dell’azienda, di nazionalità estera, come simbolo del made in Italy, ma anche del made in Abruzzo.

Il progetto nasce interamente dalla passione per le due ruote dell’azienda Walter Tosto. L’azienda, infatti, non si occupa di automotive nello specifico, bensì è un leader mondiale nella produzione e nella progettazione di grandi opere, di componenti critici per l’industria di processo, in particolare chimica, petrolchimica, oil & gas ed energia.

Vespamorino è dunque un passion project, realizzato in collaborazione con alcune aziende locali partner: Markbass, che ha dotato Vespamorino di un potente impianto audio per ascoltare musica in viaggio; MuchColours per le serigrafie di qualità; Savini srl per le verniciature; Modelleria IdroItalia srl per la fresatura del legno; Nubilesrl per il taglio laser del marchio Vespamorino; Creative Srl per la verniciatura a polvere dei cerchi.

La Walter Tosto è riconosciuta a livello internazionale come eccellenza tecnologica nella realizzazione di apparecchi in pressione di altissima qualità. È un’azienda mondiale che conta 630 dipendenti e 110 milioni di fatturato medio, con 75 milioni di investimento negli ultimi 5 anni.

Un’azienda che mantiene il cuore e l’anima in Abruzzo, svolgendo le sue attività produttive in sei stabilimenti di cui uno a Chieti, un workshop all’interno del porto di Ortona con sbocco diretto sulle vie del mare, oltre a uno stabilimento a Bucarest, Walter Tosto WTB, e un insediamento ad Oltenița (Wto) in Romania, con accesso diretto al fiume Danubio.

Ecco il video dell’azienda sulla realizzazione di Vespamorino: