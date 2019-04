Naturacconta, un progetto per promuovere le bellezze naturalistiche d’Abruzzo con una serie di “escursioni narrate”

Pescara. Presentato stamane il progetto naturalistico e antropologico Naturacconta: escursioni, camminate e trekking nel territorio della Majella, accompagnati da teatro, narrazione e musica. Le escursioni saranno condotte dalle guide professioniste dell’associazione Camminare in Abruzzo, mentre la parte artistica sarà totalmente affidata all’attore Marcello Sacerdote, narratore, cantastorie e suonatore degli strumenti della tradizione abruzzese, fondatore dell’Associazione CuntaTerra e da poco insignito del prestigioso Premio Trilussa.

Alla presentazione del progetto erano presenti il vicesindaco, l’assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo, l’attore Marcello Sacerdote e Francesca Mastromauro di Camminare in Abruzzo.

“La nostra regione è ancora poco percepita per quello che può dare, e deve guardare a ciò che ha di straordinario, cercando strade nuove o già battute per promuoversi” afferma Di Iacovo. “Poter vivere camminando nei posti, negli ambienti e tra i colori della nostra regione credo sia il modo migliore per assorbirne la bellezza. Un’occasione buona anche per proporre vacanze a chi non ci conosce e che ama unire il trekking ad altro”.

“Il progetto è nato dalla felice collaborazione fra Cuntaterra e Camminare in Abruzzo, due realtà che cercano di valorizzare il territorio attraverso due percorsi differenti, ma che possono entrare in sinergia: la cultura e la scoperta e valorizzazione del territorio” spiega Marcello Sacerdote. “Queste due esperienze, fuse, danno vita a un progetto che potrà permettere di valorizzare e scoprire il territorio in modo efficace, perché abbiamo visto quanto sia potente l’unione fra l’esperienza diretta della scoperta del territorio e l’emozione di ascoltarne le storie. Abbiamo già sperimentato questa possibilità con degli eventi fatti sulla Majella e riteniamo che sia molto efficace vedere spettatori commossi da ciò che vedono e provano. Pensiamo che questa sia un’esperienza di alto valore ed è per questo che potrà aiutare a valorizzare il nostro patrimonio culturale comune”.

“Il progetto nasce dalla collaborazione sperimentata ad agosto, quando siamo saliti sui pascoli alti della Majella e abbiamo scoperto che le persone amano camminare in natura e sui sentieri che abbiamo in Abruzzo e amano ascoltare le storie che Marcello sa raccontare” dichiara Francesca Mastromauro. “Insieme abbiamo creato un’alchimia che fa molto bene alla nostra terra. Noi siamo guide professioniste e il progetto è patrocinato dal Parco della Majella, ambito entro cui gran parte degli itinerari si svolge. Diverse le altre date, che si svolgono in territorio altamente protetto, dove ci sono caratteristiche ambientali e antropologiche importanti. Il clou del progetto sarà l’evento teatrale del 25 agosto”.

Le “escursioni narrate” si svolgeranno nei luoghi simbolo della Majella: Passolanciano, Pretoro, San Liberatore A Majella, Majelletta. Infine, ci sarà una sperimentazione di “teatro in natura”, nella cornice degli splendidi panorami del Blockhaus, con lo spettacolo inedito “Primiano”, liberamente tratto dalla storia di Primiano, brigante per amore.