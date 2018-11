#NoAnagnina, parte la protesta contro il trasferimento bus. Istituzioni e cittadini insieme per dire no

Avezzano. E’ partita la protesta alla stazione di Roma Tiburtina contro lo spostamento del terminal autobus nel nuovo hub di Anagnina che risulta scomodo da raggiungere e lontano dal centro città.

Sono arrivati nel piazzale della stazione i rappresentati istituzionali della Regione Abruzzo, dei comuni aquilani e marsicani, che insieme stanno protestando contro la scelta della giunta Raggi.

Tutti i presenti hanno indossato una spilla con lo slogan “Si a Tiburtina, No ad Anagnina”, in segno di contrarietà allo spostamento che comporterebbe diversi disagi per i pendolari abruzzesi che raggiungono ogni giorno la capitale per lavoro.

Questa mattina il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, incontrerà i delegati del Comune di Roma per avere delucidazioni in merito. Nel piazzale della stazione Tiburtina è prevista una seduta straordinaria del consiglio comunale dell’Aquila e una conferenza stampa congiunta dei rappresentanti delle regioni Abruzzo e Lazio. AbruzzoLive sarà in diretta per raccontare passo passo quello che accade all’hub della stazione Tiburtina.