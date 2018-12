Non è una messa in scena: al Teatro Massimo Marinella Sclocco racconta la bellezza di affido e accoglienza

Pescara. “Non è una messa in scena. Ti porto in viaggio tra l’affido, l’accoglienza e altre meraviglie”, non un convegno o un susseguirsi di interventi: l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Marinella Sclocco, sul palco del Teatro Massimo di Pescara, a partire dalle 19, racconterà la bellezza del sociale, dell’affido e dell’accoglienza, facendosi voce narrante di un vero e proprio spettacolo teatrale.

Il format è quello del docu-teatro, in cui con performance teatrali e mini-video documentari saranno raccontate le esperienze delle famiglie affidatarie abruzzesi e le attività promosse da altre realtà impegnate nel sociale. Sul palco anche l’attrice Tiziana Di Tonno, Alberto Grosso e Romano Sarra con la Compagnia Officine Solidali Teatro Pescara a cura di Federica Vicino, Giuditta Di Tollo e Maddalena Nervegna e il Teatro del Krak a cura di Antonio Tucci, Cristina Baldassarre con la Compagnia delle Nuvole, gli AfricAnffas e Blu Dance di Anffas Pescara con i maestri Pino Petraccia e Piero Nicotri.

“Mi trovo sempre nel difficile ruolo di capire come far vedere che un mondo migliore già esiste e che fa cose meravigliose proprio dietro l’angolo”, dichiara Marinella Sclocco, “si tratta di storie quotidiane, di storie d’amore, di belle notizie che purtroppo vengono spesso messe da parte. E invece, in questi tempi fatti di urlatori e di ‘odiatori’ abbiamo disperatamente bisogno di esempi del genere, abbiamo bisogno che inondino le strade con la loro forza e la loro capacità di dare speranza”.

“Abbiamo costruito tanto negli anni”, conclude Sclocco, “e queste orme non possono essere cancellate se vogliamo continuare il cammino verso una comunità inclusiva, più solida e felice. Sono realtà innovative e vitali sul territorio abruzzese che i cittadini devono conoscere e che sono sicura saranno entusiasti di scoprire”.