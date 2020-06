In Abruzzo non ci si potrà più avvicinare agli orsi: ecco la nuova ordinanza per tutelare il plantigrado

Villalago. Il sindaco di Villalago Fernando Gatta, ha istituito il divieto di avvicinamento anche ai soli fini fotografici su tutta la strada comunale, in via Renzo Sciore, (panoramica bassa). Lo prevede un’ordinanza estesa ora anche ai residenti, emessa nella giornata di ieri dal sindaco. Il provvedimento arriva all’indomani dell’assembramento di curiosi che si sono riversati in strada nei giorni scorsi per immortalare mamma orsa con i suoi quattro cuccioli avvistati nei pressi del paese mentre cercavano di sfamarsi con i frutti di un albero. Con l’ulteriore provvedimento di divieto che segue l’altro emanato nei giorni scorsi, il sindaco Gatta vuole tutelare sia i plantigradi che le persone, anche alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Con l’ordinanza “è istituito il divieto di transito assoluto, sia veicolare che pedonale lungo la pista forestale che collega l’abitato di Villalago con le località Macchia di Rose ad esclusione di residenti e delle ditte specificatamente autorizzate per ragioni di lavoro; è istituito il divieto di circolazione e transito assoluto, sia veicolare che pedonale ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di lavoro lungo la strada Panoramica alta quarto avanti; è istituito il divieto di circolazione e transito pedonale e carrabile lungo la strada denominata Sciore Renzo ad eccezione dei residenti e dimoranti di Villalago (panoramica bassa). Inoltre è istituito il divieto di avvicinamento anche ai soli fini fotografici su tutta la strada comunale, in via Renzo Sciore, (panoramica bassa) anche ai residenti, come pure non è consentito avvicinarsi agli orsi a piedi, in auto o con qualunque mezzo a una distanza inferiore ai 300 metri”.