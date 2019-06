Nuova vita per le Naiadi, consegnate le chiavi all’ultimo gestore. Riapertura prevista per fine giugno

Pescara. L’assessore al Bilancio e Patrimonio della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, ha consegnato questa mattina le chiavi de Le Naiadi di Pescara al nuovo raggruppamento di imprese che si occuperà della riapertura dell’importante complesso sportivo. Una gestione provvisoria affidata dagli uffici della Regione in tempi strettissimi, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, nel tentativo di garantire la riapertura deIle Naiadi già dal prossimo 30 giugno, in occasione di una manifestazione sportiva, e dal 1 luglio al pubblico.

“Oggi è una giornata di festa che certifica la capacità della nuova Regione di mettere in pratica gli impegni presi con gli abruzzesi“, ha detto l’assessore Liris nel corso dell’incontro, “in brevissimo tempo sono state affrontate tutte le problematiche tecniche che gravavano sul complesso sportivo Le Naiadi. Sono stati inoltre affrontati e risolti anche delicati momenti di impasse a livello giudiziario, superati grazie al bando per l’affidamento provvisorio”.

“Oggi abbiamo un nuovo gestore motivato ed entusiasta”, ha aggiunto, “che ha potuto contare sulle professionalità dell’ufficio patrimonio per la soluzione di problemi di carattere strutturale, oltre a quelle messe in campo dall’Assessorato al Turismo per aspetti riguardanti la gestione. Per fine giugno- ha concluso Liris- ci saranno ottime probabilità di riconsegnare alla città di Pescara e all’intero Abruzzo una struttura di grande valenza sportiva e sociale.”

Il direttore generale del raggruppamento di imprese, Nazareno Di Matteo, nel corso dell’incontro ha voluto ringraziare gli uffici della Regione e gli assessori Liris e Febbo per l’efficiente gioco di squadra che ha permesso, in tempi brevi, di risolvere tutte le problematiche legate alla riapertura di una struttura di questa portata. Per Di Matteo, l’impegno nel prendere in gestione un complesso sportivo che rappresenta la storia dell’intera regione è importante e notevole. Proprio per renderla al più presto nuovamente disponibile, la riapertura al pubblico è stata programmata in diversi step, che partiranno dal 1 luglio con la riapertura della piscina all’aperto, per poi proseguire con le restanti strutture. Il raggruppamento di imprese che si occuperà della gestione provvisoria è composto, oltre che dalla società mandataria Pinguino Nuoto S.S.D., dalla Società Pescara Nuoto e Pallanuoto S.S.D., l’ASD “Club Aquatico Pescara” e dalla Gollum Climbing Academy.