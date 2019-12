Nuovi impianti sciistici Magnola, Pietrucci (Pd): premiato impegno anni scorsi. Paolucci: Masterplan efficace

L’Aquila. “Un’ottima notizia, che premia il nostro impegno negli anni scorsi”. È quanto dichiara a nome del Pd Pierpaolo Pietrucci, già consigliere regionale, commentando la notizia del via libera alla realizzazione dei nuovi impianti sciistici nelle località Valle delle Lenzuola e campi della Magnola. “Da consigliere regionale mi sono battuto senza sosta, arrivando anche a scontrarmi con l’allora presidente della Regione Luciano D’Alfonso”, precisa, “per ottenere le risorse disponibili, che sono arrivate dal Masterplan e anche da fondi per il Ministero delle Infrastrutture – parliamo di 10 più 6 milioni di euro-, per programmare quello che oggi si inizia a realizzare”.

“Ringrazio chi ha lavorato insieme a me con l’impegno a questo importante risultato”, prosegue Pietrucci, “a cominciare dalla famiglia Bartolotti e dal compianto amico fraterno Massimiliano, dalla famiglia Lallini, dai sindaci di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio Mauro Di Ciccio e Gennaro Di Stefano. Mi spiace che il sindaco di Ovindoli nelle sue dichiarazioni non faccia cenno al giusto riconoscimento dei meriti e delle responsabilità. Ce ne faremo una ragione, l’importante è il risultato”. “Ancora una volta il Masterplan della Giunta D’Alfonso”, aggiunge il consigliere regionale e capogruppo del Partito democratico, Silvio Paolucci, “quello che strumentalmente nella scorsa legislatura è stato attaccato dalle opposizioni, si conferma come lo strumento che assicura crescita e investimenti all’Abruzzo. Il tempo, come si dice, è galantuomo: all’opinione pubblica continueremo a raccontare delle importanti risorse che arriveranno sul territorio grazie alla programmazione fatta allora, e sottolineare la totale mancanza di strategia e programmazione da parte di questa Giunta e di questa maggioranza regionali che sono del tutte ferme”.