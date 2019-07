Nuovi investimenti sul parco autobus nel Comune dell’Aquila, arrivano mezzi non inquinanti e più efficienti

L’Aquila. Nuovi investimenti sul parco autobus per mezzi non inquinanti e più efficienti, utilizzo di tecnologia avanzata per i titoli di viaggio, individuazione del costo standard chilometrico, elaborazione del Piano economico finanziario (Pef), razionalizzazione della spesa. Su questi elementi poggia il programma di rilancio dell’Ama, la società di trasporto pubblico del Comune dell’Aquila. Gli aspetti specifici della programmazione aziendale sono stati tracciati oggi nel corso di una conferenza stampa, dagli assessori alle società Partecipate e ai Trasporti, Fausta Bergamotto e Carla Mannetti, e dall’amministratore unico dell’Ama, Giammarco Berardi. Era presente anche il consulente finanziario Augusto Equizi, che ha collaborato alla redazione del Piano economico e finanziario. “Questa amministrazione ha ereditato una difficile situazione per quanto riguarda l’Ama, con predite pregresse che si avvicinavano a 2 milioni di euro”, ha spiegato l’assessore Bergamotto, “e, tra le cause principali, va annoverata la mancanza dei trasferimenti, da parte della Regione, dei fondi per il pagamento degli adeguamenti contrattuali del personale, circa 900mila euro. Fino al 2016 l’assegnazione di tali fondi avveniva regolarmente, poi non più. La Giunta comunale ha agito, preliminarmente, su due fronti. A marzo è stato approvato il nuovo piano industriale e, prima ancora, l’amministrazione comunale ha provveduto a farsi carico di quelle somme da assegnare alla società per gli adeguamenti contrattuali”.

“Una sterzata era necessaria”, ha aggiunto l’assessore Mannetti, “anche tenendo conto della vetustà del parco mezzi, con un’età media vicina a 20 anni, che necessariamente devono essere dismessi perché Euro zero e dunque non più a norma, e dell’assenza di investimenti da almeno 5 anni. Innanzitutto abbiamo fatto leva su un progetto che ha goduto di finanziamenti Restart e abbiamo provveduto all’acquisto di un autobus elettrico. Entro quest’anno arriveranno altri 8 autobus, di cui 4 elettrici e 4 a gasolio, ovviamente di ultima generazione, mentre ulteriori 6 mezzi elettrici saranno a disposizione dell’Ama il prossimo anno”. “Ma l’operazione più importante, a nostro avviso”, ha proseguito e concluso Mannetti, “è stata quella di predisporre il Costo standard e il Pef, che saranno portati portato all’attenzione della Giunta a giorni, e poi del Consiglio comunale per integrare il contratto di servizio. Siamo stati il primo Comune in Abruzzo in tal senso e questi due strumenti ci permetteranno di stabilizzare la gestione economica di Ama”. Il costo standard è stato fissato in 2,17 euro a chilometro.