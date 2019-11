Nuovo blitz nelle case popolari in via Lazio a Montesilvano, Pettinari (M5s): la vergogna continua, si chiedano più fondi alla Regione

“Una situazione di immobilismo grave”, tuona il 5 stelle regionale, “da una parte abbiamo un’amministrazione comunale che si accontenta di azioni spot per sfrattare poche persone, senza risolvere realmente il problema della criminalità, dall’altra un’amministrazione regionale che stanzia pochi fondi per lo sfratto di abusivi. Infatti la situazione che si vive a Montesilvano palesa che i 400mila euro stanziati per l’edilizia pubblica per la Provincia di Pescara non sono sufficienti. Questi fondi sono stati interamente fagocitati dal comune di Pescara, tra l’altro senza risolvere i problemi, lasciando senza niente in mano le zone limitrofe, come Montesilvano. Anche qui infatti ci sono strutture di proprietà di Regione Abruzzo, ad esempio in via Chiarini o via Rimini, che sono prese d’assalto dagli abusivi e ancora nessuno interviene. È evidente che, come ripeto da tempo, sia più urgente che mai per il centro destra stanziare ulteriori risorse, perché quelle che ci sono adesso non bastano”.

“Visto che adesso sono loro a governare”, spiega il consigliere regionale del M5s, “sia la Regione che i Comuni, inizino a portare casa risultati concreti sulla sicurezza invece di fare solo propaganda. I Sindaci di Montesilvano e Pescara hanno tutti i canali aperti per collaborare con la Giunta regionale di centro destra e trovare risorse per aiutare i cittadini che realmente hanno bisogno. Noi la strada l’abbiamo tracciata da tempo e gliela stiamo indicando, ma finora abbiamo sentito solamente tante chiacchiere e nessuna soluzione concreta. Gli abruzzesi più in difficoltà si ritrovano a essere ancora una volta abbandonati”, conclude Pettinari, “e questo non è più accettabile”.