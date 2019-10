Nuovo finanziamento da 250mila euro alle piccole attività abruzzesi per il rimborso dei costi di gestione

L’Aquila “Il nuovo finanziamento di 250 mila euro deciso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in favore delle piccole attività abruzzesi rappresenta una vera boccata di ossigeno per i comuni teramani colpiti dal sisma e in generale per i territori del cratere” è quanto afferma il capogruppo della Lega Salvini Abruzzo Pietro Quaresimale che aggiunge :”Appena insediato tra le mie priorità vi è stata quella di rifinanziare la legge 49/2017 meglio conosciuta come legge per le piccole imprese del sisma. Da tempo avevo segnalato al Presidente Sospiri la volontà della Lega di rifinanziare la legge e lo ringrazio per aver provveduto in tal senso. Oggi infatti grazie all’Ufficio di Presidenza sono stati deliberati ulteriori fondi, pari a 250 mila euro, che serviranno a finanziare la terza graduatoria della legge sopra citata, rimasta priva di copertura.”

“Altre risorse – annuncia Quaresimale- potrebbero essere concesse nel nuovo anno grazie ai risparmi e alle economie di bilancio del Consiglio regionale. Mi preme ricordare – aggiunge l’esponente della Lega- che grazie a questi fondi saranno sostenute le piccole attività commerciali e artigianali ovvero il vero tessuto produttivo del nostro sistema territoriale. Stiamo parlando di ambulanti, bar, farmacie, fornai, centri estetici, gommisti, tutti con meno di cinque dipendenti. Sono quelle categorie che hanno sofferto di più la crisi ed il sisma, e sono le categorie che la Lega da sempre ritiene vadano tutelate.Per queste ragioni mi impegnerò affinchè anche i restanti idonei in graduatoria ricevano nel nuovo anno il necessario contributo finalizzato al rimborso dei costi di gestione, oppure al finanziamento delle spese di investimento per l’acquisto di macchinari e attrezzature.”