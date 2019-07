Nuovo ospedale a Teramo, Smargiassi (M5S) in visita ispettiva alla Asl 4: proposta ancora embrionale

Teramo. Il M5S Abruzzo punta sul project financing per la costruzione del nuovo ospedale di Teramo. “Sono stato in visita ispettiva presso la Asl 4 in qualità di Presidente della commissione Vigilanza, ho avuto modo di visionare le carte, il quadro economico e finanziario e tutta la documentazione da me richiesta in merito alla finanza di progetto per la costruzione del nuovo ospedale di Teramo” ha affermato Pietro Smargiassi.

“Ringrazio i vertici Asl per aver messo a disposizione documentazione e personale. In un clima sereno è stato possibile trovare molte delle risposte che cercavo seppur di fronte ad una proposta che definirei embrionale” prosegue Smargiassi. “Al rientro dalla pausa estiva convocheremo il DG Fagnano in Vigilanza per dar modo anche ad altri Commissari di approfondire al meglio questa vicenda. Una gestione condivisa di questa scelta potrebbe portare davvero ad un’ottima soluzione. Il M5S non è mai contro la costruzione di nuovi ospedali, ma la tutela dei soldi degli abruzzesi è per noi una priorità. Il diritto alla salute non deve diventare un profitto per imprenditori privati, chiederemo a chi governa questa regione di impegnarsi al massimo affinché questo non accada mai” conclude Smargiassi.