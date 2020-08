Nuovo successo per l’Educamp dell’Atletica Vomano, sette discipline con un’unica iscrizione

Teramo. I centri estivi gestiti dal Centro Coni dell’Atletica Vomano hanno riscosso notevole successo per numero di adesioni (ben oltre le 180 unità) e di gradimento del servizio da parte di genitori e partecipanti. Le formule city e green dell’educamp Coni, oltre, a contribuire a dare continuità all’offerta, hanno aggiunto valore alla XXIII edizione del Summer campus dell’Atletica Vomano. La formula city iniziata il 24 giugno al centro sportivo Babilonia di Montesilvano, proseguirà fino al 29 agosto, invece si è conclusa il 7 agosto la formula green, iniziata il 29 giugno, presso le strutture convenzionate, il Parco dei Poeti di Cellino Attanasio, Locanda del Bastiano a Guardia Vomano di Notaresco, e il Saint Louis di Castellalto, strutture di eccellenza presenti sul territorio, dotati di ampi spazi, piscine, campi sportivi, e ottimi servizi di ristorazione. Teramo. I centri estivi gestiti dal Centro Coni dell’Atletica Vomano hanno riscosso notevole successo per numero di adesioni (ben oltre le 180 unità) e di gradimento del servizio da parte di genitori e partecipanti. Le formule city e green dell’educamp Coni, oltre, a contribuire a dare continuità all’offerta, hanno aggiunto valore alla XXIII edizione del Summer campus dell’Atletica Vomano. La formula city iniziata il 24 giugno al centro sportivo Babilonia di Montesilvano, proseguirà fino al 29 agosto, invece si è conclusa il 7 agosto la formula green, iniziata il 29 giugno, presso le strutture convenzionate, il Parco dei Poeti di Cellino Attanasio, Locanda del Bastiano a Guardia Vomano di Notaresco, e il Saint Louis di Castellalto, strutture di eccellenza presenti sul territorio, dotati di ampi spazi, piscine, campi sportivi, e ottimi servizi di ristorazione.

I partecipanti sono stati seguiti da Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp, che hanno seguito uno specifico percorso formativo fornito dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Abruzzo, in materia di prevenzione, e sicurezza sul contenimento della diffusione da covid19.

E’ stato naturale per l’Atletica Vomano aderire al progetto Nazionale Educamp CONI, centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 3 ed i 14 anni che, hanno avuto la possibilità, pur con le dovute cautele in materia di prevenzione sanitaria, di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età, a cui si aggiungono attività di laboratori tematici. Essi hanno rappresentato un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere e praticare diverse discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport più congeniale alle proprie caratteristiche psicofisiche, oltre a mettere a frutto la creatività di ogni singolo partecipante, con incontri di scacchi curati dall’associazione Le Torri del Vomano, e giochi tradizionali curati dall’associazione La Fionda di Floriano, il tutto sotto forma ludica, divertendosi sempre nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Il Centro Coni Atletica Vomano ha trovato interessante e stimolante condividere con le strutture ospitanti, con il Sindaco Giuseppe Del Papa, gli Assessori Florideo D’Ignazio, Luisiana Ferretti e il consigliere Silvana D’Ignazio per il Comune di Cellino Attanasio, il vice Sindaco Elio Pellegrini, gli Assessori Maria Pia Di Furia, Micaela Savini, per il Comune di Notaresco, e l’assessore Lidia Sacripante per il Comune di Cermignano, costantemente in contatto durante il periodo dei campi estivi con il personale dell’Atletica Vomano, l’ulteriore offerta dell’Educamp CONI sul mangiare sano; che grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana è stato possibile attuare un piano alimentare con semplici regole per una corretta alimentazione dei partecipanti.

Terminati i centri estivi, il Centro Coni di orientamento e avviamento allo Sport dell’Atletica Vomano, che è stato uno dei pochi centri sportivi che è ripartito il 25 maggio dopo il lockdown a causa del coronavirus, riparte per la stagione 2020/2021 con un’offerta di formazione integrata, in collaborazione con associazioni di altre discipline sportive composta di ben 7 discipline sportive (atletica, danza, calcio pallavolo, basket, scacchi, giochi tradizionali), a partire dal mese di settembre nel pieno rispetto dei protocolli sanitari attualmente in vigore. Con un’unica iscrizione si potrà partecipare a tutte le discipline sportive disponibili.

Infatti, sotto la guida di personale qualificato e competente per ogni disciplina sportiva, in strutture del territorio, al coperto nel periodo invernale e nei giorni di avverse condizioni atmosferiche, ogni partecipante al Centro Coni sarà coinvolto in un percorso di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva che si adatterà alle caratteristiche psicofisiche di ciascuno.