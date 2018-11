Nuovo volto all’Aeroporto D’Abruzzo, questa mattina presentata la nuova area partenze

Pescara. Proseguono a pieno ritmo e si avviano a conclusione, i lavori di riqualificazione che danno un nuovo volto all’Aeroporto d’Abruzzo. Dopo l’area degli arrivi, inaugurata lo scorso mese di settembre, oggi e’ toccato alla nuova sala partenze dello scalo presentarsi in tutto il suo rinnovato look: un’area confortevole, che accoglie al suo interno due nuovi gate, un bar e comodi servizi igienici.

L’inaugurazione questa mattina presso l’Aeroporto, a margine dell’Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente della Saga Enrico Paolini. “La riconsegna di gran parte dei lavori e la crescita in termini di passeggeri dell’Aeroporto – ha sottolineato Paolini – ci fanno affermare con fierezza che abbiamo tutti i numeri per candidarci ad essere un Aeroporto internazionale, un gioiello di famiglia per tutti gli abruzzesi. Prevediamo di chiudere il 2018 con un piu’ 25mila passeggeri, grazie ad importanti operazioni portate a termine, come il volo di Catania operato da Volotea e Bucarest con Ryanair, che hanno colmato alcune perdite registrate a gennaio. Guardiamo al 2019 con grande fiducia, grazie a nuovi voli gia’ pronti, come quelli di Costa Crociere, almeno sei di cui due anche intercontinentali, Cagliari, Palermo, Praga ed altre destinazioni che saranno annunciate piu’ avanti”.

Consegnata anche la nuova sala Business Room, la sala d’affari realizzata dalla Walter Tosto, accogliente ed elegante. In dirittura d’arrivo anche l’intera area commerciale, che sara’ conclusa entro il 10 gennaio e che prevede diversi box commerciali: uffici immobiliari, una banca, tabacchi, ufficio informazione ed accoglienza di Comune e Regione. Chiuso anche l’accordo con Pasquarelli auto, una delle multi marche piu’ importanti d’Abruzzo, per l’ esposizione delle auto all’interno dello scalo. L’Assemblea dei Soci, rappresentata dall’Assessore al Bilancio Silvio Paolucci, questa mattina ha approvato la rimodulazione del piano industriale della SAGA, che fornisce un quadro complessivo sui lavori svolti dal cda di fronte ad una struttura in forte crescita.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto – ha spiegato Paolucci – perche’ questi risultati sottolineano l’impegno profuso fino ad oggi. I fatti parlano da soli. Ricordo che la Regione nel 2014 ha accolto la Saga in condizioni difficili, mentre ora consegniamo al prossimo organismo che guidera’ la regione, una struttura sana e competitiva”. Ed anche sempre piu’ sicura. Tra le novita’, infatti, anche la scelta del SIEG (Servizi di interesse economico generale), che vede una stretta sinergia di tutte forze dell’ordine all’interno dell’Aeroporto. Un polo coordinato, che non ha eguali in Italia.