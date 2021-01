Oggi il ritorno in classe per 5 mln di studenti, in Abruzzo le superiori riaprono in presenza l’11

L’Aquila. Le scuole dell’infanzia, elementari e medie, con pochissime eccezioni, sono ripartite stamani in presenza dopo la pausa natalizia per un totale di 5 milioni di studenti. Oggi sono state riaperte anche le aule, per il 50% degli alunni, delle scuole superiori in Trentino Alto Adige.

In Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia ed in Valle d’Aosta le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l’11 gennaio.

Altre Regioni si muovono in ordine sparso. Più precisamente, la data del rientro è slittata a lunedì 11 gennaio in 9 Regioni – nel fine settimana si aspettano i monitoraggi rispetto agli indici regionali di contagio, mentre nelle restanti il ritorno – al 50% – è spostato o al 18 gennaio (come in Piemonte e in Molise, dove il governatore Toma ha disposto la sospensione in presenza per gli studenti di tutti) o al 25 gennaio (come in Campania, dove anche i bambini dei primi due anni delle elementari inizieranno ad andare a scuola lunedì 11), o addirittura al 1 febbraio come in Veneto, Friuli Venezia Giulia, nelle Marche, in Calabria e probabilmente (è attesa l’ordinanza) anche in Sardegna.