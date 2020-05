Ombreggi, Pd Terre dei Trabocchi denuncia: bando scaduto da mesi, ma ancora nessuna griglia definitiva

Fossacesia. “Siamo a metà maggio e non ancora si riesce a delineare la griglia definitiva del bando degli ombreggi scaduto a fine 2019, e non è colpa del Coronavirus. Certamente, dall’esterno, sarebbe facile attribuire colpe, ma crediamo che vada fatto un ragionamento organico sul tema, analizzando le motivazioni che portano (con troppa frequenza negli ultimi anni) a subire ritardi, ricorsi, rincorse e pertanto una gestione quasi sempre strozzata e mai programmata della stagione balneare”. Ad affermarlo è il circolo Pd Terre dei Trabocchi (Fossacesia, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro).

“Le motivazioni sono presto dette: mancanza di programmazione strutturata e organica della marina, quindi assenza del piano spiaggia, assenza di idee concrete sul turismo, e l’unico elogio va rivolto solo alle strutture private che hanno investito soldi propri” continua il Partito Democratico. “Inoltre, la logica del “volemose bene” ha indotto l’amministrazione a non fare azioni a lungo termine, a pubblicare con cadenza misurata sempre le stesse notizie, gli stessi articoli che ormai puzzano di naftalina”.

“La Regione Abruzzo ha complicato ulteriormente la questione degli ombreggi, chiedendo a maggio l’abrogazione di una norma creata solo pochi mesi prima da loro stessi, rendendo il lavoro dei tecnici comunali ancor più complicato e arrecando enormi disagi ai tanti operatori del settore che non sanno, a pochissimi giorni dall’apertura della stagione, se possono o meno mettere le loro strutture in operatività” prosegue il circolo Pd.

“È arrivato il momento di agire, ce lo dice il tempo, ma anche questa emergenza che lascerà strascichi non indifferenti. Pertanto invitiamo l’amministrazione ad agire con lungimiranza e intelligenza, tenendo conto che dopo questa pandemia è richiesta una dose maggiore di operatività ma soprattutto di coraggio, augurandoci che questa “nuova” bandiera blu non si trasformi economicamente in una bandiera bianca per l’economia turistica del territorio. Il Partito Democratico a Fossacesia, come sempre, è a disposizione per dare il proprio contributo di idee e costruire qualcosa di positivo” conclude il circolo Pd Terre dei Trabocchi.