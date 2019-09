Operazione anti terrorismo in Abruzzo. Il sindaco Biondi plaude all’azione di magistratura e Forze dell’ordine

L’Aquila. “Il nostro Abruzzo è in mani attente e competenti. Sono grato a chi, quotidianamente, non risparmia il suo impegno per la tutela della comunità”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla luce delle indagini condotte dai Carabinieri del Ros e finanzieri del Gico dell’Aquila che ha portato all’arresto di dieci persone per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila.

“Ringrazio la magistratura che ha coordinato questa brillante operazione, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, solidi punti di riferimento della nostra comunità, sempre in prima linea. La nostra terra non può essere usata come punto di snodo dell’illegalità”, ha concluso il primo cittadino aquilano.