Orario ridotto all’ufficio della motorizzazione civile dell’Aquila: disagi e lamentele degli automobilisti da tutta la provincia

L’Aquila. Dal 5 agosto sono stati attivati i nuovi orari dello sportello al pubblico della Motorizzazione Civile dell’Aquila, che l’utenza lamenta come molto disagevoli. L’ufficio, infatti, ha ridotto drasticamente gli orari di accesso al pubblico.

Come si può leggere dai cartelli esposti al pubblico in sede, di mattina l’ufficio è aperto tre giorni su cinque, mentre il pomeriggio un’ora e mezza di martedì. I cittadini all’infuori di questi orari non possono presentare pratiche agli sportelli o chiedere lo stato d’avanzamento delle stesse. Questa riduzione riguarda sia l’ufficio immatricolazioni e collaudi, che quello delle patenti di guida. A preoccupare maggiormente l’utenza, però, è il fatto che questo orario venga adottato in via definitiva e non solo per il periodo estivo, poiché sugli avvisi è stata indicata la data dell’entrata in vigore, ma non fino a quando rimarrà in essere questa riduzione d’orario. La decisione sta sollevando lamentele da parte degli automobilisti, anche perché l’ufficio raccoglie il vastissimo bacino d’utenza di tutta la provincia dell’Aquila.