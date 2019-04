Orchestra d’Abruzzo, la denuncia dell’onorevole Pezzopane: da 4 mesi i musicisti sono senza stipendio

L’Aquila. “Come avevo annunciato ho incontrato i vertici dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e i rappresentanti dei lavoratori. Il quadro è preoccupante, siamo all’assurdo, all’inaccettabile”. Queste le dichiarazioni dell’onorevole Stefania Pezzopane (Pd).

“La nostra prestigiosa orchestra d’Abruzzo sotto la spada di Damocle della mancata erogazione dei fondi assegnati ma non versati. Da 4 mesi senza stipendio, non perché non ci siano concerti, non perché l’Istituzione non abbia assegnati i contributi, ma solo perché questi contributi non vengono dati” prosegue l’onorevole. “Vedo il sottosegretario Vacca, da un anno al dicastero Cultura, molto attivo e interessato a come spendere i fondi del decennale, possibile che non possa interessarsi a sbloccare questa situazione?”.

L’onorevole Pezzopane ha annunciato “un’interrogazione al ministro, a cui invierò anche una lettera. Chiedo e voglio risposte serie”.