Ortona, stop all’impianto Gpl Seastock, Soa e Forum H2o: vittoria del buonsenso

Ortona. “ Ortona. “ ” così Stazione Ornitologica Abruzzese e Forum H2O commentano notizia divulgata dal proponente che rappresenta uno stop definitivo ad un progetto con enormi carenze che avrebbe comportato enormi rischi per l’ambiente e la città in un porto assolutamente non predisposto, per conformazione e logistica, per accogliere una tale quantità di GPL, ben 25.000 mc. L’abbandono del progetto di GPL “Seastock” a Ortona è una buona notizia, una vittoria di tanti cittadini che si sono opposti ad un’opera invasiva e molto rischiosa. Abbiamo ancora negli occhi quello che è accaduto a Beirut e il potenziale rischio di questo impianto era praticamente simile. L’esplosione di un impianto di GPL in Messico produsse la stessa devastazione



Una vittoria del buon senso che ci ripaga del tanto tempo impiegato a studiare la documentazione, a nostro avviso assolutamente superficiale, e a denunciare procedure non corrette da parte del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo – la Valutazione avrebbe dovuto essere di carattere nazionale e non regionale – e del Ministero dello Sviluppo Economico.